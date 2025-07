Iveco Group, lo spezzatino è servito. Se lo spartiscono Leonardo e Tata

Per Iveco Group, lo spacchettamento è compiuto: Leonardo acquisisce Iveco Defence per 1,7 miliardi di euro, mentre il resto del Gruppo andrà a Tata Motors, per 3,8 miliardi. Due operazioni distinte ma collegate fra di loro, perché per l’offerta di Tata è condizionata, oltre che all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, anche dal completamento del trasferimento della divisione Difesa a Leonardo entro il 31 marzo 2026. La strada, comunque, è segnata.

"L’acquisizione di Iveco Defence è un tassello fondamentale nello sviluppo della nostra strategia di crescita – commenta Roberto Cingolani, ad di Leonardo –. L’operazione consolida la nostra posizione di attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre europea, mercato caratterizzato da forti prospettive di crescita future". Leonardo e Iveco Defense Vehicles sono per altro impegnate, insieme, già da 40 anni attraverso il CIO Consorzio Iveco-Oto Melara che si occupa dello sviluppo e produzione di veicoli per la difesa terrestre. L’acquisizione arriva al termine di un semestre chiuso da Leonardo con 8,9 miliardi di ricavi (+12,9% rispetto al primo semestre 2024), ordini per 11,2 miliardi (+9,7%), il risultato operativo Ebitda a 581 milioni (+15%), in linea con le aspettative e con il percorso di crescita sostenibile previsto dal Piano industriale di Leonardo.

Sull’altro fronte, Tata Motors (leader di mercato in India nel settore dei veicoli commerciali, tra i primi tre produttori di veicoli per passeggeri del Paese) ha lanciato l’Opa volontaria a 14,1 euro/azione, dopo la vendita di Defence, per un valore di 3,8 miliardi; sarà promossa da una nuova Srl di diritto olandese interamente controllata da Tata. Dall’unione tra Tata Motors e Iveco nascerà un gruppo con vendite superiori alle 540mila unità all’anno, con ricavi combinati di circa 22 miliardi di euro, suddivisi tra Europa (circa 50%), India (circa 35%) e Americhe (circa 15%) con posizioni interessanti in Asia e Africa.

"Unendo le forze con Tata Motors, stiamo liberando nuovo potenziale per migliorare ulteriormente le nostre capacità industriali, accelerare l’innovazione nel trasporto a zero emissioni e ampliare la nostra presenza nei principali mercati globali", ha detto il Ceo di Iveco Group, Olof Persson. Il Gruppo ha chiuso il secondo trimestre con ricavi consolidati per 3,78 miliardi rispetto a 3,9 miliardi nel secondo trimestre 2024. In un’informativa ai lavoratori, Persson ha spiegato che "Tata Motors ha espresso il suo impegno a sostenere la nostra attuale strategia e a preservare i nostri valori, i nostri marchi e la nostra cultura". Non ci saranno "ristrutturazioni, riduzioni di personale o chiusure di stabilimenti" a seguito dell’accordo, e la sede centrale del Gruppo Iveco rimarrà a Torino.

Il governo "seguirà da vicino l’evoluzione dell’operazione, per garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e della filiera produttiva". Preoccupata la reazione dei sindacati. "È inaccettabile che l’azienda abbia proceduto alla cessione di un intero settore industriale senza un confronto con le organizzazioni sindacali" afferma la Fiom-Cgil, mentre la Fim-Cisl parla di "una scelta che allontana un’importante realtà industriale italiana dal suo storico radicamento" e la Uilm chiede "garanzie per i lavoratori".