Roma, 2 aprile 2019 - Se l'Iva aumentasse come previsto nella legge di Bilancio (con l’aliquota ordinaria dal 22 al 25,2% dal 2020 e al 26,5% dal 2021, e con l’incremento di quella al 10% fino al 13%, sempre dal 2020), l’impatto sulle famiglie italiane sarebbe di circa 538 euro in più in media, con maggiore incidenza sui liberi professionisti e gli imprenditori (857 euro) e sulle famiglie che vivono in Lombardia e Trentino Alto Adige (658 e 654 euro, rispettivamente). Ma anche se l’aumento fosse più contenuto, gli effetti si farebbero sentire ugualmente. Elevare di un punto entrambe le aliquote al 10 e al 22% costerebbe alla famiglia-tipo 173 euro all’anno. Aumentare di due punti sarebbero 346 euro in più.

Le cifre sono il frutto di una recente ricerca rielaborata dal Sole 24 Ore sulla spesa familiare dell’Istat. Così si scopre che in caso di aumento massimo, a livello territoriale, a pagare di più in valore assoluto sarebbero le famiglie lombarde e quelle altoatesine. Ma il carico, in termini percentuali, sarebbe identico in Emilia Romagna (628 euro, pari al 2,31% del bilancio domestico) e pressoché allineato in Veneto. Al contrario, il minor impatto – relativo e assoluto – si avrebbe in Calabria (388 euro, il 2,16%), seguita dalla Campania e dalla Basilicata.



E sempre dall’analisi si scopre che i single tra 18 e 34 anni sono quelli che pagherebbero di più, in percentuale, il doppio rialzo dell’Iva (+2,37%), mentre gli anziani soli sono quelli che lo sentirebbero meno (+2,15%). Il maggior rincaro – 743 euro all’anno – colpirebbe, però, le famiglie con tre o più figli, che potrebbero far valere una leggera economia di scala rispetto alle coppie con un figlio (c’è lo 0,03% di differenza.