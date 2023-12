Italo punta a 25 milioni di viaggiatori. Montezemolo: separare rete e servizi

Intermodalità, network capillare, focus sul business. Questi i pilastri della strategia 2024 di Italo. L’obiettivo 2023 è fissato a 25 milioni di passeggeri. E dopo l’acquisizione di Itabus avvenuta lo scorso maggio, sull’onda del prossimo ingresso nella compagine societaria del gruppo Msc come socio di maggioranza (con una trattativa conclusasi lo scorso ottobre la famiglia Aponte ha rilevato il 50% dei treni Italo dal fondo infrastrutturale americano Gip – Global Infrastructure Partners), Italo punta a crescere ancora.

Nella stagione invernale 2023-24 – presentata ieri in occasione dell’inaugurazione della nuova Lounge Italo Club di Roma Termini (300 metri quadrati al piano superiore della stazione con wi-fi, quotidiani, ristorazione espressa e magic mirror con le informazioni di viaggio) – salgono a 54 le città servite e a 62 le stazioni collegate (al network si aggiungono Pavia, Voghera e Tortona), per un totale di 118 servizi giornalieri a cui si aggiungono 56 collegamenti intermodali treno più bus. Per l’avvio delle connessioni con le navi da crociera e i traghetti Msc, una data certa ancora non c’è ma l’ad di Italo, Gianbattista La Rocca ha indicato come orizzonte temporale il primo semestre 2024.

"Sono molto orgoglioso che Msc, non appena avrà l’ok dall’Antitrust Ue, diventi l’azionista di maggioranza del Gruppo. Spero che l’accordo diventi operativo presto, all’inizio dell’anno prossimo. Credo che l’arrivo di Msc sia fondamentale per un’ulteriore crescita. Non solo per la qualità di Msc e del suo imprenditore ma – spiega il presidente di Italo, Luca Cordero di Montezemolo – anche perché questo permetterà di creare il primo vero gruppo intermodale in Europa connettendo treno, autobus e navi".

Ma per l’espansione a cui punta Italo – ha sottolineato Montezemolo – "serve un regime in cui ci sia spazio per tutti". Tradotto: un regime di concorrenza senza i paletti che, ad oggi, frustrano la crescita di Italo a vantaggio del Gruppo FS.

"Italo – ha proseguito Montezemolo – rappresentato la più importante liberalizzazione italiana dopo quella della televisione. Questo ha aperto la concorrenza: i cittadini possono scegliere, i prezzi sono diminuiti del 50%, anche il servizio dei nostri concorrenti grazie a noi è migliorato moltissimo e il treno è diventato un mezzo di trasporto di serie A. Speriamo che questa cultura della concorrenza aumenti ancora di più. Su questo fronte è importante che sia stata istituita un’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti. Noi vogliamo poter avere altri treni e – attraverso un dialogo e degli accordi – poter essere messi in condizione, come i nostri concorrenti, di crescere. Siamo i più grandi clienti di Rfi, un’azienda posseduta dal nostro concorrente FS, alla quale versiamo 200 milioni di euro all’anno per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria".

Commentando l’ipotesi di privatizzazione del Gruppo FS valutata nelle scorse settimane dal Governo, Montezemolo ha auspicato "una separazione tra la rete ferroviaria e i servizi sulla falsariga di quanto fatto per Terna" con, in futuro, "un’ipotesi di quotazione".