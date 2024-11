Italiani sempre più amanti dello sport, domina l’athleisure: cos’è e perché piace

Roma, 2 novembre 2024 – Lo sport è sempre più una passione per gli europei, che spendono cifre molto superiori a quelle di pochi anni fa, sia per l’abbigliamento tecnico che per le attrezzature. Gli italiani non sono da meno, e le loro preferenze hanno portato i negozi specializzati nello sport ad essere i più frequentati dopo quelli della Gdo.

L’indagine della Sensormatic Solutions

Nel biennio 2023-2024, i punti vendita di articoli sportivi hanno attirato più clienti rispetto agli store di abbigliamento generico e retail in generale, fatta eccezione per la grande distribuzione organizzata. I grandi eventi sportivi hanno un impatto sul traffico in store a livello globale. Nonostante i venti contrari dell’economia che impattano sul panorama retail a livello globale, il mercato italiano dell’abbigliamento sportivo continua a mostrare una notevole capacità di recupero, secondo i nuovi dati del report “Abbigliamento e articoli sportivi: Trend sul traffico in Europa nel 2024”, pubblicato da Sensormatic Solutions, il portafoglio di soluzioni retail leader a livello globale di Johnson Controls. Lo studio, che fa il quadro della situazione nei principali stati europei con l’inclusione di Cina e Stati Uniti, rivela che il traffico degli acquirenti nel retail di articoli sportivi in Italia ha costantemente superato il settore dell’abbigliamento e degli accessori – e del retail in generale – per tutto il 2023, arrivando addirittura a mostrare una crescita maggiore rispetto a quest’ultimo nei mesi di marzo e aprile 2023. Il settore sportivo europeo è un mercato in forte crescita, con il segmento dell’abbigliamento e degli articoli sportivi in testa. Questo mercato, che comprende abbigliamento, calzature e attrezzature, è valutato in 153,7 miliardi di dollari (2022) e si prevede raggiungerà i 260 miliardi di dollari entro il 2030.

La crescita trainata dall'athleisure

La crescita è trainata dalla tendenza dell’athleisure (tendenza fashion che consiste nell'indossare abbigliamento tecnico sportivo anche in contesti di vita quotidiana), da una maggiore attenzione alla salute e al benessere e da un crescente interesse per lo sport a tutti i livelli. In particolare, il mercato europeo dell’abbigliamento sportivo, stimato in 78 miliardi di dollari nel 2022, dovrebbe raggiungere i 96 miliardi di dollari entro il 2027. Dall’inizio dell’anno, la differenza di visitatori tra punti vendita di articoli sportivi e quelli retail generici si è ridotta, pur rimanendo a favore del settore sportivo; boom nella primavera 2023, con marzo e aprile 2023 che hanno visto un’impennata del numero di acquirenti nei punti vendita di articoli sportivi, con una crescita superiore al 20% rispetto al retail generale. Nonostante alcune settimane di calo, il settore sportivo ha dimostrato una buona stabilità. Solo il 15% delle settimane analizzate ha registrato un calo di visitatori contro il 41% dell’abbigliamento generico e il 37% del retail generale.

Il pensiero di Luca Cappellini

"La passione degli italiani per lo sport e per uno stile di vita attivo si riflette chiaramente nei dati svelati dal nostro studio – dichiara Luca Cappellini, Imea Director di Sensormatic Solutions –. Nonostante le sfide economiche, i consumatori stanno dando priorità all’acquisto di abbigliamento sportivo, a conferma dell’intramontabile attrattiva del settore e del suo potenziale di crescita continua. I retailer che sapranno sfruttare la digitalizzazione, migliorare l’esperienza d’acquisto e cavalcare l’onda dell’athleisure saranno ben posizionati per il successo futuro”.