Italiani sempre più attenti alla sostenibilità

È stata presentata la terza edizione della ricerca Agos Insights 2024: ’I nuovi consumi sostenibili’, realizzata da Agos – società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole e per il 39% da Banco BPM – in collaborazione con Eumetra, Istituto indipendente di ricerca sociale e marketing, che offre soluzioni agili e affidabili ai decisori aziendali.

L’osservatorio Agos Insights, in linea con i valori di trasparenza e rispetto che il Gruppo Crédit Agricole promuove, nasce nel 2022 per sensibilizzare aziende e consumatori sui modelli di consumo responsabile, fornendo strumenti utili per contrastare le crescenti preoccupazioni per la sostenibilità socio-ambientale. La nuova edizione ha evidenziato come l’Italia, nonostante abbia sperimentato un incremento inflazionistico e una difficile congiuntura economica che ha influenzato le abitudini di consumo, continui a mostrare un’elevata consapevolezza verso la sostenibilità tra privati e aziende al punto che la transizione verso un’economia più verde è una priorità.

In particolare, crescono le abitudini sostenibili in tema di spesa quotidiana, cura personale e

mobilità. Il 72% degli intervistati ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per prodotti e servizi sostenibili, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto al 2023. La maggior parte si dimostra particolarmente green nelle scelte dei beni alimentari (57%, +8 punti percentuali rispetto al 2023), dei mezzi di trasporto (24%, +4 sul 2023) e dei farmaci (19%, +4 sempre sullo scorso anno).

Cresce l’intenzione di efficientare l’immobile (85%) e gli elettrodomestici (56%), nonostante uno scetticismo generalizzato per la Direttiva Casa Green EU. Solo la minoranza degli intervistati (27%) afferma di conoscere approfonditamente la normativa e di avere fiducia nella messa in atto dei piani (11%). Non solo, l’intenzione spesso si scontra con limitazioni di tipo pratico come complicazioni burocratico-logistiche, gli elevati costi e l’incertezza sugli incentivi.

Aumenta anche la predilezione per mezzi green (a piedi +4 punti percentuali sul 2023, al 54%, con mezzi pubblici +2 rispetto al 2023, al 43%), sebbene comodità e risparmio restino i driver principali sulla scelta del mezzo. In particolare, le posizioni sull’auto elettrica appaiono divisive: coloro che la considerano uno strumento importante con cui combattere l’inquinamento atmosferico si confrontano con gli scettici, nei confronti della normativa 2035, delle infrastrutture, dei tempi di produzione e dell’effettiva impronta.

Con la 3° edizione del Rapporto sui consumi sostenibili, Agos rilancia dunque la voce dei consumatori e delle scelte sostenibili in Italia. I risultati della ricerca ci restituiscono che in Italia è certamente consolidata la consapevolezza e la conoscenza della rilevanza dell’impatto dei temi socio-ambientali, ma c’è crescente scetticismo verso le modalità di realizzazione nel breve e nel quotidiano di tali acquisti e scelte. Interessante è notare come l’attivazione delle persone verso le scelte sostenibili dipenda dall’atteggiamento oltre che dalla possibilità e non sia più solo un fatto generazionale o di segmentazione tradizionale.

"Come Agos raccogliamo questa voce e orientiamo la nostra azione in modo da essere sempre più consulenti sulle soluzioni possibili – anche per cogliere i vantaggi fiscali o nomativi – nel sostenere i clienti nelle opportunità di acquisto sostenibile con differenziazione di soluzioni finanziarie e nel testare con i nostri partner nuove modalità rivolte ai clienti, in particolare nel settore mobilità e della casa (household). Siamo coinvolti attivamente in un’azione comune che amplifica ed estende gli impatti reali del nostro impegno sostenibile", afferma François Edouard Drion, CEO di Agos.