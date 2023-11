Italiani in viaggio, numeri in aumento nel 2024. Le tendenze? Arrivano dalle serie Netflix

Italiani in viaggio. Dati in aumento nel 2024 Dopo la pandemia il settore viaggi ha introdotto nuovi elementi nella scelta del viaggio. Voglia di esperienze uniche, risparmio, uso delle piattaforme on line. Insomma, i soldi spesi in viaggi restano sempre soldi ben spesi. L’80% dei viaggiatori italiani prevede di fare lo stesso numero di viaggi all’estero, se non maggiore, nel 2024 rispetto al 2023. Il 43% dei viaggiatori italiani dà importanza all’atmosfera generale di una destinazione al momento della scelta della destinazione per il 2024 mentre il 40% dei viaggiatori italiani afferma che il costo dei voli influisce notevolmente sulla scelta della destinazione. È questo il trend registrato da Skyscanner nel suo report ‘Travel Trends: Ridefinire il valore del viaggio attraverso l'esperienza’. Trend 2024 dei viaggiatori italiani Nel 2024, per i viaggiatori italiani, quattro destinazioni di tendenza su cinque saranno città europee alternative e più piccole. I viaggiatori italiani prediligono comunque i voli a corto raggio: quattro delle cinque mete più gettonate sono all'interno del continente europeo, e scelgono destinazioni europee meno conosciute come Pola e Skopje, che offrono un mix storia e relax. Il Giappone è in costante rimonta con Osaka e Tokyo. Fattori determinanti per la prenotazione Nel 2024 lo studio rivela tre criteri principali nella scelta del viaggio. Il clima avrà nella scelta un impatto del 60%, la cultura del 59% mentre la cucina segna un 53%. Per quanto riguarda le attività preferite a cui dedicarsi in vacanza, la cultura è in cima alla lista dei desideri degli italiani, con la degustazione di specialità locali, 57%, la visita delle spiagge più belle, 56%, e i tour storici, 46%. Rapporto qualità-prezzo fattore chiave Il 41% degli italiani ha previsto di spendere di più in viaggi nel 2024 rispetto al 2023. Il rapporto qualità-prezzo rimane un fattore chiave per i viaggiatori italiani. Il 40% sceglie la destinazione principalmente in base al costo del volo e il 28% in base al costo dell'hotel. Nonostante ciò, il 41% ha previsto di allocare più budget per i viaggi nel 2024 rispetto a quelli del 2023, mentre solo il 9% ha dichiarato che spenderà di meno. A sorpresa: set di film e serie Tv come mete di viaggio Il 25% dei viaggiatori italiani si ispira a film e serie Tv per scegliere la destinazione di viaggio. In cima alla lista c'è Emily in Paris. Il 20% dei viaggiatori italiani vuole vivere la città come Emily Cooper. Infatti, dopo il lancio della terza stagione alla fine di dicembre 2022, Skyscanner ha registrato a gennaio un aumento del 37% delle ricerche dall'Italia a Parigi rispetto al mese precedente. Tuttavia, sebbene il 61% dei viaggiatori italiani vorrebbe fare un viaggio in una destinazione che ha visto sul grande o piccolo schermo, solo il 22% lo prenota per davvero. Tendenze lanciate da Netflix La serie ‘Mercoledì’ asseconda il lato gotico con un viaggio nei Carpazi meridionali, in Romania, per vedere di persona dove è stata girata la serie tv. ‘The Crown’ pare faccia voglia di conferire un tocco regale al viaggio verso la scoperta dei palazzi reali di Londra e degli iconici monumenti signorili. Viaggi sostenibili Il rispetto dell'ambiente è sempre più importante per i viaggiatori. Il 47% di quelli italiani ritiene che sia fondamentale spostarsi in modo più responsabile, mentre il 50% sarebbe disposto a spendere di più per opzioni di viaggio ecosostenibili. Più di un viaggiatore italiano su due è convinto dell'importanza del viaggiare in modo responsabile e sarebbe disposto a spendere di più per acquistare opzioni di viaggio ecosostenibili. In crescita i ‘viaggi analogici’ a prova di foto È la Generazione Z ad avere voglia di avventure analogiche: l'intento è abbandonare il proprio dispositivo digitale per usare quelli tipici del passato. Il 17% degli italiani tra i 18 e i 24 anni porta con sé in vacanza una Polaroid, mentre l'11% una videocamera. Infine, il 10% usa una macchina fotografica con pellicola da 35 mm per sviluppare le foto delle vacanze al rientro a casa. Sempre collegati anche in viaggio In vacanza può essere difficile abbandonare completamente le abitudini della vita moderna. Anche se il 90% dei viaggiatori italiani pensa sia importante disconnettersi, il 42% si ritrova a scorrere i post sui social media, il 30% pianifica la prossima vacanza e il 24% sbriga le incombenze amministrative - come pagare le bollette oppure occuparsi dell'iscrizione dei figli a scuola. Non riuscendo a staccare completamente dal lavoro, il 29% dei viaggiatori italiani controlla le e-mail durante le vacanze e, per paura della sindrome da rientro, il 12% si mette addirittura alla ricerca di un nuovo impiego. Lusso sì ma se si può low cost Maggiore richiesta e diminuzione delle tariffe aeree per nuove mete privilegiate dagli italiani: al primo posto Emirati Arabi Uniti con un -37% di tariffe aeree, segue la Serbia con calo di costi del 20% e Albania che segna un - 9%. Sebbene il costo della vita continui a essere elevato per molte persone rimane una propensione a cercare servizi di lusso, ove possibile, nel rispetto del budget disponibile. Il 12% dei viaggiatori italiani prevede di effettuare l'upgrade del proprio volo in business o prima classe nel 2024, mentre il 10% intende acquistare l'accesso al lounge dell'aeroporto per iniziare al meglio il proprio viaggio. Il lusso non deve necessariamente avere un prezzo esorbitante. Esistono molti splendidi hotel a cinque stelle che non costano un occhio della testa. Desideri da soddisfare in un viaggio: dormire è al primo posto Dormire, con il 33%, è in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori italiani per la loro prossima vacanza. Il 44% dei viaggiatori italiani sostiene infatti di non riuscire a dormire le 7-8 ore a notte consigliate nella vita quotidiana, mentre il 26% afferma di voler migliorare la propria qualità del sonno in apposite strutture nel 2024. Dopo il desiderio di dormire, si vuole osservare la fauna selvatica per il 30%, fare sport acquatici al 20% e apprendere una nuova arte o abilità per il 19%. Ilaria Bedeschi