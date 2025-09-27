Italiani in fuga dalle criptovalute? Valore detenuto in calo del 22%

Roma, 27 settembre 2025 – Cala l’entusiasmo degli italiani intorno alle criptovalute. A dirlo è l’analisi dei flussi trimestrali inviati all’Organismo Agenti e Mediatori. Molteplici le cause, incidono non solo gli attuali scenari geo-politici ma anche nuova fiscalità e strumenti finanziari alternativi.

I dati del secondo trimestre OAM

È diminuito nel secondo trimestre il numero degli italiani che detengono criptovalute, sceso del 20%, rispetto al trimestre precedente, a quota 1,4 milioni di clienti. In riduzione del 22%, a 1,9 miliardi, anche il controvalore in euro di criptovalute detenuto. È quanto emerge dall’analisi dei flussi trimestrali inviati all’Organismo Agenti e Mediatori dai VASP (Virtual Asset Service Provider) relativi al secondo trimestre di quest’anno. Il numero dei VASP iscritti allo speciale Registro tenuto dall’OAM è diminuito, al 30 giugno 2025, dell’1%, passando da 140 a 138 operatori. Inoltre, si registrano variazioni percentuali negative sul numero dei clienti trasmessi (-15%). Con riferimento alle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e viceversa, si registra una diminuzione del controvalore in euro delle operazioni (rispettivamente -45% e -36%), e un calo della numerosità delle operazioni di conversione, con una diminuzione del 37%, sia per le conversioni da valuta virtuale a legale, che viceversa. Inoltre, nel secondo trimestre del 2025 si registra una diminuzione del numero di VASP che hanno trasmesso il flusso segnaletico (-21%). Nei confronti degli operatori che non hanno inviato i dati l’Organismo ha avviato, ad esito delle attività di controllo svolte, procedure sanzionatorie.

Il mercato resta dominato dai grandi VASP

I dati del secondo trimestre 2025 confermano la struttura del mercato già emersa nelle precedenti analisi, con l’offerta sostanzialmente in mano ai grandi VASP e la domanda trainata dalla generazione X (età compresa tra i 40 e i 60 anni), ma anche dai millennials (da 18 a 40 anni). In particolare, circa il 91,6% dei clienti opera su grandi Exchange, l’8,26% su Exchange medi e solo lo 0,14% su Exchange di piccole dimensioni. A conferma di un mercato concentrato la maggiore parte dei saldi delle valute legali e delle valute virtuali è detenuta presso Exchange di grandi dimensioni, rispettivamente pari al 96,5% e 76,2%. Inoltre, l’87,1% del numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e l’86,4% delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale vengono effettuate sul territorio della Repubblica attraverso i servizi offerti dai 7 VASP di maggiori dimensioni.

Lombardia e Lazio le regioni più interessate alle criptovalute

Dal lato della domanda, rappresentata dalla clientela che richiede i servizi dei VASP, sia i saldi totali delle valute legali e virtuali che il controvalore delle operazioni di conversione delle valute virtuali in valute legali e viceversa, assumono percentuali rilevanti soprattutto per i clienti con età compresa tra 40 e 60 anni, seguiti dai millennials. Congiuntamente le due categorie di clienti detengono percentuali che superano l’85% sia per il saldo totale delle valute legali, che per il controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali, ma anche per il controvalore delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e viceversa. Meno rilevante il peso delle persone giuridiche (che in totale ammontano a 2.201), le quali detengono solo il 3% del controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali. Entrando nel dettaglio, con il decimo flusso informativo l’Organismo ha ricevuto i dati identificativi e relativi all’operatività in criptovalute di 2.142.384 clienti.

Rispetto al totale dei clienti trasmessi, il 65% (1.392.583 clienti) deteneva, all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, criptovalute in portafoglio, per un controvalore in euro pari a 1.968.309.575. Pertanto, il valore medio delle criptovalute detenute dai clienti è pari ad euro 1.413,42. Nel secondo trimestre del 2025 sono state effettuate 2.838.461 operazioni di conversione da valuta legale a virtuale (in media 10 operazioni per cliente con un importo di 206,63 euro) e 2.133.166 operazioni di conversione da valuta virtuale a legale (in media 8,16 operazioni per cliente con un importo di 249,61 euro). Con riferimento alla distribuzione geografica dei clienti persone fisiche, i saldi totali delle valute legali e virtuali, il controvalore delle operazioni di conversione di valuta virtuale in valuta legale e il numero di operazioni di conversione da valuta virtuale a valuta legale, riguardano principalmente clienti con residenza in Lombardia, Lazio e all’estero. Per le persone giuridiche operative in criptovalute (che rappresentano però appena lo 0,1% del totale della clientela) tali valori sono concentrati nelle società con sede legale al Nord Italia e all’estero.