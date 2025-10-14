Italia tra i Paesi più sedentari dell’Ocse: più di 9 bambini su 10 (11-15 anni) non fanno sport

Con meno sedentari, la spesa sanitaria italiana potrebbe risparmiare fino a 77,4 miliardi di euro entro il 2050. E, se queste risorse venissero in aggiunta re-investite in prevenzione, il PIL nazionale vedrebbe un incremento, nello stesso lasso temporale, di 225 miliardi. Queste le cifre che emergono dall’Osservatorio Valore Sport 2025 di The European House Ambrosetti,in collaborazione con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, l’ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale).

I dati dell’Osservatorio Valore Sport 2025

Il dato dell’Osservatorio Valore Sport 2025 di The European House Ambrosetti rilanciato in occasione del “Vero Volley Day” all’Opiquad Arena di Monza parlano di un deficit del 30% del numero di strutture disponibili rispetto alla media dei Paesi europei, ben lontano dagli obiettivi da raggiungere entro il 2050. Questi numeri incidono probabilmente sulla scarsa propensione all’attività sportiva che si registra in Italia, aspetto sottolineato sia dalla presidente di Numia Vero Volley, Alessandra Marzari, che dal direttore marketing, Gianpaolo Martire: “I dati dell’Osservatorio, per noi, sono molto rilevanti – ha spiegato Martire – e preoccupanti. Ci dicono, per esempio, che l’Italia si colloca al quarto posto tra i Paesi più sedentari dell’area Ocse, con oltre 8 italiani su 10 che non praticano un livello sufficiente di attività fisica (stabilito in 150 minuti a settimana), a fronte di una media complessiva inferiore di 20 punti percentuali. Un quadro, purtroppo, confermato anche dai dati relativi a bambini e adolescenti. Secondo le ultime rilevazioni disponibili, il nostro Paese risulta il peggiore, sempre all’interno dell’area Ocse: ben il 91,7% dei giovani tra gli 11 e i 15 anni è fisicamente inattivo, rispetto a una media regionale dell’80%. La situazione appare ancora più critica se si osservano i dati relativi alle ragazze. Con il nostro impegno quotidiano, in Vero Volley vogliamo sempre di più lavorare e impegnarci per contrastare questa tendenza preoccupante, promuovendo l’accessibilità allo sport per tutti. I bimbi e ragazzi, in particolare, dovrebbero svolgere almeno un’ora di attività fisica al giorno”.

La roadmap 2050 ‘Italia In Movimento’

Secondo la roadmap “2050 - Italia In Movimento”, sempre dell’Osservatorio Valore Sport, per rendere l’Italia entro il 2050 uno dei Paesi con il più alto livello di attività fisica e tasso di partecipazione sportiva della popolazione, garantendone e favorendone l’accesso a tutti i livelli in modo omogeneo e inclusivo, è necessario innanzitutto alzare del 200% la quota attuale di bambini attivi (secondo i criteri dell’OMS) entrando nella top-5 dei Paesi OCSE. Per raggiungere tale cifra, sono necessari diversi passi. Tra questi: incrementare del +30% il numero di impianti sportivi raggiungendo una copertura territoriale di 170 impianti sportivi ogni 100.000 abitanti non si tratta di numeri irraggiungibili, ma della media attuale per i Paesi europei); dotare tutti gli edifici scolastici di una palestra; ammodernare/riqualificare il 5% all’anno della dotazione impiantistica sportiva attuale, inclusa quella scolastica. Infine, sarebbe anche necessario mantenere il Paese nella top-5 mondiale del medagliere delle competizioni sportive ogni anno.