Italia, ora l’obiettivo è il deficit

Il viatico della promozione dei conti pubblici italiani da parte dell’Agenzia di rating americana Fitch non porta solo maggiore affidabilità del Paese sui mercati (e, dunque, minore spesa per interessi, almeno in prospettiva), ma avvicina notevolmente un traguardo a lungo inseguito e perseguito: l’uscita dell’Italia dalla cosiddetta procedura di infrazione di Bruxelles per deficit eccessivo, con tutto quello che di positivo da questa "liberazione" deriva per la manovra e per gli impegni in materia di difesa. E, dunque, non è un caso che il ministro dell’Economia avvisi che l’obiettivo del governo, a questo punto, è quello di portare il deficit italiano sotto la fatidica soglia del 3% del Pil già quest’anno: "È possibile e soprattutto sarebbe un’opportunità storica". Il giorno dopo il verdetto favorevole degli economisti di Fitch, è un profluvio di commenti di soddisfazione di esponenti della maggioranza a accompagnare il nuovo rating, mentre dal Movimento e dal Pd si sottolinea come quello che conta è il malessere reale delle famiglie a fronte delle sbandierate promozioni finanziarie.

Ma da Palazzo Chigi e dal dicastero di via XX Settembre si evitano polemiche e si guarda al risultato. "Il giudizio di Fitch – avvisa Giorgia Meloni – conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti. È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti".

Incassata la benedizione, la premier punta alle prossime sfide. E la prima la indica con nettezza il ministro Giancarlo Giorgetti a margine dell’Ecofin informale: "Quello di Fitch è un premio al Paese, non solo al governo. E non c’è nessuna fantasia: l’opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla. È possibile chiudere l’anno con il deficit sotto il 3%. Siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo, le turbolenze globali non ci hanno aiutato su export e crescita, ma l’opportunità di scendere sotto il 3% quest’anno è concreta ed è storica".

Al momento gli analisti di Fitch ipotizzano un deficit al 3,1%, ma scendere appare a portata di mano. Dalla Ue il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis fa sapere, non a caso, di "accogliere con favore" l’ambizione italiana: "Se l’Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata". Secondo quanto apprende l’Ansa, la Commissione, però, sarebbe pronta a favorire l’uscita dell’Italia dall’Edp, con una certa discrezionalità sulle regole del braccio correttivo del Patto di stabilità, che prevedono per la conclusione della procedura che ci siano anche proiezioni future del deficit pubblico sotto il 3% credibili e sostenibili. In questo modo Bruxelles aprirebbe la strada, se il governo la chiedesse, all’attivazione italiana della clausola nazionale di salvaguardia per le spese destinate alla difesa (opzione esclusa in procedura di infrazione). Certo è che tutto procede verso un allentamento della morsa nella gestione della spesa pubblica in vista della manovra. Ma Giorgetti non intende allargare le maglie. Più di tanto. "Tesoretto da spendere non c’è, ma possiamo fare cose che se lo spread fosse rimasto a 250 non avremmo potuto fare", insiste. Sul taglio delle aliquote Irpef "il governo ha degli obiettivi, ma io ho anche la responsabilità di tenere il sentiero in sicurezza". Il che non toglie l’apertura del Ministro verso nuove misure di "pace fiscale" (espressione preferita a rottamazione) con l’avviso: "Stiamo studiando un metodo affinché il carico sia sostenibile e quindi le rate non diventino impossibili da mantenere dopo le prime. Dobbiamo dare la possibilità di sopravvivenza a chi ha questo problema, ma per chi non vuole la pace ci sarà un po’ di guerra con il fisco".