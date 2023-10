Ecco perché Fitch ha bocciato l’Italia. L’allarme sui conti e i rischi per i titoli di Stato

Roma, 12 ottobre 2023 – Fitch lancia l'allarme sui conti pubblici italiani. Secondo l'agenzia di rating americana, le stime contenute nel Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, da cui prenderà forma la legge di bilancio, "rappresentano un significativo allentamento della politica fiscale rispetto agli obiettivi precedenti".

La società di rating Fitch

Rapporto debito-Pil

Gli analisti di Fitch rivedono per l'Italia le stime sul disavanzo fissandole per il 2023 al 5,2% del Pil e al 4,2% nel 2024, avvicinandole "ai nuovi obiettivi del governo dopo le revisioni di maggio", e prevedono un calo del debito pubblico più contenuto rispetto al Pil in confronto a quello stimato nella Nadef. In particolare, il debito in rapporto con il Pil scenderà di 1,3 punti percentuali al 140,3% contro i 2,2 punti percentuali stimati a maggio. Il debito si stabilizzerà al 140% del Pil nel 2025.

L’incidenza del Superbonus

Secondo gli analisti americani pesa anche il Superbonus. Il deficit per il 2023, che nella Nadef è al 5,3% del Pil contro il 4,5% indicato invece nel Def di aprile di quest'anno, sarebbe influenzato infatti proprio dal costo del bonus. L'obiettivo più ampio per il 2024, pari al 4,3%, incorpora un pacchetto fiscale netto di 0,7 punti percentuali, che dovrebbe includere circa 0,6 punti di tagli fiscali principalmente sul lavoro. Anche gli obiettivi di disavanzo per gli anni successivi “sono stati allentati” fino al 2,9% del 2026. La stima di un graduale calo del rapporto debito/Pil al 139,6% nel 2026 incorpora anche i proventi delle privatizzazioni, pari all'1% del prodotto interno lordo, “che consideriamo ambizioso”, scrivono ancora gli analisti. Fitch riconosce che “il sostegno pubblico al governo Meloni ha retto e la maggioranza parlamentare è più stabile rispetto a molte amministrazioni precedenti”.

Le promesse elettorali

Tuttavia l'esecutivo “deve affrontare una notevole pressione politica per ottenere di più dei suoi impegni elettorali, il che pesa sulle prospettive di un maggiore consolidamento e sulle riforme per ridurre i rischi fiscali”. Fitch ha rivisto le previsioni di crescita del Pil per l'Italia a settembre allo 0,9% nel 2023, all'1% nel 2024 e all'1,3% nel 2025, con una crescita media leggermente inferiore a quella ipotizzata nel Nadef. Infine, definisce “un'incertezza chiave” l'accelerazione o meno dell'utilizzo dei fondi del Pnrr, dopo i rallentamenti nell'assorbimento delle risorse.

La valutazione delle agenzie di rating: conseguenze sui mercati

Le 'Big three', ovvero le principali agenzie di rating, sono tre: Moody's, Standard&Poor's e appunto Fitch. Sono entità indipendenti rispetto alle società che emettono titoli e rispetto alle società che gestiscono i mercati regolamentati, anche se tutte e tre sono controllate da multinazionali. Le loro analisi sono rilevanti per i mercati finanziari perché forniscono un giudizio rispetto alla capacità di adempiere ad un'obbligazione finanziaria e quindi in generale sull'affidabilità di un'azienda, di un ente o di uno Stato. Se il rating dell'Italia è basso, significa che la stabilità economica e finanziaria è a rischio e ciò ha un impatto sul mercato finanziario, con i titoli di Stato italiani che diventano meno appetibili per gli investitori in quanto aumenta il rischio che ci si assume investendoci e aumenta dunque lo spread. Per la valutazione Fitch - ma anche Standard&Poor’s - utilizza un sistema di lettere maiuscole che vanno da A a D. Massimo punteggio è AAA e indica massima affidabilità dell’emittente. D invece corrisponde al punteggio più basso e sta per default.