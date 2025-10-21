"Italia al centro della strategia Stellantis"

Stellantis assumerà 400 lavoratori a Mirafiori da febbraio con l’avvio del secondo turno per la nuova Fiat 500 ibrida. È la buona notizia che l’ad Antonio Filosa ha dato ieri ai sindacati, nel primo incontro da quando ha assunto le redini del gruppo. Filosa ha anche ribadito "con fermezza" l’impegno nei confronti dell’Italia, "Paese al centro della visione strategica" e che "il Piano Italia è solido e confermato", mentre per la gigafactory di Termoli ha assicurato che Acc si è impegnata a prendere una decisione entro l’anno. Ai sindacati ha chiesto un supporto per cambiare le regole europee troppo stringenti.

"Le assunzioni sono un buon segnale" hanno commentato le organizzazioni sindacali metalmeccaniche, rappresentate ai massimi livelli, ma per la Fiom serve "un vero e proprio testa coda per invertire la direzione degli ultimi anni che nell’incontro non c’è stato".

Al Centro Stile Fiat di Torino Filosa si è presentato con il nuovo capo Europa Emanuele Cappellano, i responsabili delle Risorse Umane mondiale Xavier Chereau e per l’Italia Giuseppe Manca. "Serve rivedere la regolamentazione europea – ha detto Filosa – che non tiene in debito conto della realtà del mercato e del contesto industriale. È un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l’Acea e direttamente con la Commissione Europea. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, e in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi qui in Italia".Confermati i modelli ibridi per gli stabilimenti italiani: oltre alla 500 a Mirafiori, inizierà nelle prossime settimane la produzione della nuova Jeep Compass a Melfi, mentre Cassino è sulla rampa di rilancio: l’offerta sarà multi-energia e non esclusivamente elettrica come era previsto. "Le assunzioni a Mirafiori da febbraio sono un segnale positivo, in controtendenza rispetto al calo occupazionale degli ultimi anni, ma restano alcune criticità negli altri stabilimenti" commenta il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano. "Un buon punto di partenza, ma siamo consapevoli che sia l’inizio di un percorso difficile" afferma Rocco Palombella, segretario generale Uilm, mentre la Fiom-Cgil chiede "un percorso che porti a un accordo e il governo che tuteli e rilanci produzione, occupazione e ricerca e sviluppo".

Alberto Levi