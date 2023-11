Ita, pressing dei sindacati per l’ok dell’Ue

I sindacati di Ita Airways e Lufthansa sono compatti e in un documento comune - in italiano, in tedesco e anche in inglese - premono perché la fusione tra le due compagnie venga fatta, e presto. "Chiediamo alla Commissione europea di approvare e sostenere l’operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo", scrivono Filt Cgil, Uiltrasporti, Anpac, Vereinigung cockpit, Aeropers, Aca, Vida, Verdi e Ufo. Ora sono i rappresentanti dei lavoratori italiani e tedeschi a chiedere di sbloccare il processo autorizzativo europeo. Il mese scorso si erano espresse nella stessa direzione le associazioni datoriali, con la posizione comune dei presidenti di Confindustria Carlo Bonomi e di quello di Bdi, il suo omologo tedesco, Siegfried Russwurm.

A Bruxelles intanto proseguono i contatti preliminari tra la commissione e le compagnie, che servono a mettere a punto i dettagli della fusione, prima che venga presentata ufficialmente la notifica dell’operazione. Le due società sono state chiamate a rispondere a una moltitudine di domande, dagli slot alle rotte allo staff ai prezzi dei biglietti. E l’obiettivo di chiudere entro la fine dell’anno, indicato più volte anche dal governo italiano, sembra essere sfumato. Nella nota sui conti del terzo trimestre, Lufhtansa ha indicato di star cercando di ottenere l’approvazione della Commissione Europea per l’acquisizione concordata di una quota del 41% di Ita Airways per l’inizio del 2024. Il contratto con il Tesoro prevede che la compagnia di Colonia paghi 325 milioni di euro e indica alcuni archi temporali ma "siamo ancora entro i termini previsti", ha garantito l’amministratore delegato Carsten Spohr all’inizio del mese.

Red. Eco.