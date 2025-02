Ita-Lufthansa, inizia l’integrazione. Ticket unico con i brand del gruppo

Avanti tutta con le nuove sinergie fra Ita Airways e Lufthansa. A poco più di un mese dall’insediamento del nuovo CCa della compagnia, controllata al 41% dal gruppo tedesco, cominciano a intravedersi i primi effetti delle sinergie, anche per i passeggeri. È stata avviata infatti la vendita dei biglietti che, dal 30 marzo, grazie agli accordi di "codeshare", consentiranno ai passeggeri di combinare voli operati da cinque compagnie del gruppo (oltre a Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti) con una sola prenotazione, effettuando il check-in nell’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio nello scalo di arrivo. Nel quartier generale della società, intanto, si continua a lavorare per mettere a punto il nuovo piano industriale di medio termine, con un orizzonte quinquennale. Un documento che dovrebbe essere pronto entro la fine di aprile.

L’annuncio è stato dato ieri dal neo-amministratore delegato della società, Joerg Eberhart, espressione del socio Lufthansa che, nelle scorse settimane, ha completato l’acquisizione di una quota pari al 41% della società. Ma il numero due della compagnia ha anche posto sul tappeto il nodo delle infrastrutture.

"Nel settore aereo – ha spiegato Eberhart – gli investimenti sono cruciali non solo per la sostenibilità ma in generale anche per la connettività, per la qualità del settore e quindi anche sull’intermodalità. Investimenti che, come compagnia, non possiamo fare". Il ruolo decisivo spetta al governo. E, alle aziende che gestiscono gli aeroporti, a cominciare da Fiumicino, dove "già è stata raggiunta una certa saturazione". L’amministratore delegato di Ita ha anche aggiunto che sono già state avviate le interlocuzioni con il governo. "Ora si tratta di finalizzare questi temi in un piano concreto", ha detto Joerg Eberhart.

Nel frattempo è partita la vendita dei biglietti che consentiranno ai passeggeri di sfruttare gli accordi di "codeshare" fra le compagnie del gruppo. "Grazie a questa collaborazione, i passeggeri di Ita Airways potranno godere di una maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva. Non solo migliorerà l’esperienza di viaggio dei nostri clienti – spiegano i vertici della compagnia – ma si aprirà anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato".

A loro volta, i clienti delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, potranno facilmente raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita Airways, in particolare le mete più ambite del turismo italiano. Avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre alla comodità di un unico biglietto, i membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie e, grazie a un’esclusiva offerta commerciale, guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025.