Ita-Lufthansa, firmato l’accordo al Mef. Ecco i dettagli

Roma, 25 maggio 2023 – Ita-Lufthansa, firmato l’accordo tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e il gruppo tedesco. Ecco i dettagli.

I dettagli dell’accordo tra Ita e Lufthansa

A fine 2027 Ita conterà su 94 aeromobili rispetto ai 71 attuali, con un’età media di cinque anni, e garantirà l’ottimizzazione dei consumi e dell’impatto ambientale.

L’organico, per il quale è prevista quest’anno una crescita fino a 4.300 dipendenti per effetto delle 1.200 assunzioni in corso di finalizzazione, salirà a oltre 5.500 unità al termine del piano.

Lo rende noto il Mef in un comunicato dopo che il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il Ceo di Deutsche Lufthansa Carsten Sphor si sono incontrati oggi al ministero per confermare la conclusione dell’accordo di investimento. Il piano industriale della compagnia prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027.

Era presente all’incontro anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi.

"Ita sempre compagnia di riferimento”

L’accordo tra Ita Airways e Lufthansa “permetterà di alimentare al meglio il traffico dell’hub di Roma Fiumicino, che andrà così a inserirsi con un ruolo centrale nel modello multi-hub del Gruppo Lufthansa”.

Lo spiega il comunicato sull’accordo sottolineando che “Ita Airways continuerà ad essere la compagnia di riferimento del Paese e a rappresentare orgogliosamente l’Italia in tutto il mondo, garantendo collegamenti all’interno del Paese e con il resto del mondo, a supporto dello sviluppo dei flussi turistici e di business”.