Ita-Lufthansa, l’accordo slitta. Quando arriverà la firma?

L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways è stato ritardato. Nonostante la data di chiusura inizialmente annunciata, le trattative con il governo italiano proseguono ancora. Lo ha confermato a Dpa un portavoce della compagnia tedesca.

Media tedeschi, rimandata chiusura Lufthansa-Ita

I colloqui sono sulla buona strada, ma non si sarebbero ancora conclusi. Dettagli o una nuova data per la firma del contratto non sono stati comunicati dal gruppo tedesco.

Una trattativa che si doveva chiudere entro oggi, 24 aprile, data ultima per la fase di “colloqui in esclusiva”.

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato della compagnia, Fabio Lazzerini, aveva spiegato che il "focus è sul prezzo" nella trattativa tra il ministero dell’Economia e Lufthansa, che punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro.

Il gigante tedesco ha poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef, al momento azionista unico, "successivamente" e salire così al 100% della newco.