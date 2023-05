Ita-Lufthansa, trovato l’accordo. Ai tedeschi il 40% e la gestione operativa

Roma, 24 maggio 2023 - L’accordo tra Mef e Lufthansa per Ita è in dirittura d’arrivo. Dopo cinque mesi di trattativa esclusiva, dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, al massimo domani, e prevede un esborso, da parte dei tedeschi di circa 320 milioni di euro per il 40% di Ita: una cifra superiore a quella che era emersa nei mesi precedenti, quandosi parlava di circa 250 milioni. L’accordo prevede che l’acquisizione venga fatta con un tramite aumento di capitale riservato.

Accordo Ita-Lufthansa (Ansa)

Dopo un ’transition period’ di due anni, attraverso un meccanismo di opzioni, Lufthansa acquisirà il restante 60% delle azioni. Intanto, l’accordo tra i due soci prevede che la gestione operativa di Ita passi subito ai tedeschi. L’accordo dovrà poi passare al vaglio dell’Antitrust europeo e, superato l’esame, si potrà procedere al closing. Sempre secondo l’accordo raggiunto, il nuovo cda avrà un amministratore delegato designato dal socio tedesco, mentre al mef toccherà la designazione del presidente.

Nel portafoglio di Lufthansa ci sono già Austrian, Swiss, Brussels Airlines ed Eurowings. L’acquisto di Ita consentirebbe al vettore tedesco di ampliare il suo raggio di azione in uno dei mercati continentali più ricettivi sul fronte turistico, l’Italia, e di ampliare le rotte verso il Sud Europa. Dopo Ita, inoltre, Lufthansa potrebbe guardare anche a Tap Portugal, alla ricerca di acquirenti dopo che gli anni della pandemia di Covid hanno provato i conti del vettore lusitano.