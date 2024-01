Ita-Lufthansa, la decisione Ue slitta al 6 giugno. “Rischi per la concorrenza”

Roma, 23 gennaio 2024 – Ancora 90 giorni di indagine approfondita: la Commissione Ue ha formalmente annunciato che il dossier Ita-Lufthansa passa alla fase due dell’esame Antitrust, per valutare se l’operazione metta a rischio la concorrenza su alcune rotte di corto, medio e lungo raggio. La decisione era nell’aria, e la comunicazione ufficiale è arrivata in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 29 gennaio: ora la Commissione ha 90 giorni lavorativi, fino al 6 giugno 2024, per prendere la decisione finale.

«Intendiamo valutare più nel dettaglio l’operazione – afferma in una nota la vicepresidente della Commissione Ue responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager – e garantire che l’acquisizione di Ita non riduca la concorrenza nel settore del traffico a corto e a lungo raggio e non comporti un aumento dei prezzi, una minore disponibilità o una qualità inferiore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri da e verso l’Italia"

Massima collaborazione e ottimismo, nonostante l’allungamento dei tempi, sia da parte italiana che tedesca. "Il governo continua con determinazione nel percorso intrapreso – spiega una nota del Mef– auspicando che la Commissione decida magari prima del 6 giugno in modo da supportare sviluppo e crescita di Ita Airways anche in vista della stagione estiva".

Lufthansa sottolinea che continuerà a lavorare a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione: "L’investimento in Ita avrà un effetto positivo complessivo sulla concorrenza in Italia e in Europa", sottolinea il Gruppo, ribadendo che continua a “credere fermamente che la procedura sarà autorizzata a seguito di ulteriori approfondimenti".

Sotto esame, nella fase due, il rischio che l’accordo riduca la concorrenza su alcune rotte a corto raggio che collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale. Per il lungo raggio tra l’Italia e l’America settentrionale, la Commissione valuterà se, dopo la fusione, "le attività di Ita, Lufthansa e dei partner della sua joint venture (United Airlines e Air Canada) debbano essere trattate come attività di un’unica entità". E ancora, "l’operazione potrebbe ridurre la concorrenza su alcune rotte a lungo raggio tra l’Italia e gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e l’India"

L’operazione, poi "potrebbe dar luogo a una posizione dominante di Ita nell’aeroporto di Milano Linate, o rafforzarla, rendendo più difficile per i concorrenti fornire servizi di trasporto aereo di passeggeri da e verso Milano Linate".

La prima fase dell’indagine Eu era stata avviata il 30 novembre scorso, dopo la notifica dell’operazione da parte del Tesoro e del vettore tedesco. L’8 gennaio Lufthansa ha presentato una serie di impegni per rispondere ad alcune delle riserve preliminari della Commissione. Impegni che però sono risultati "insufficienti", sia per portata che efficacia, ad eliminare le riserve della Commissione, che non li ha quindi sottoposti a verifica con i partecipanti, come già anticipato da indiscrezioni nei giorni scorsi.

Ita fa parte dell’alleanza SkyTeam, mentreLufthansa è una compagnia aerea di rete su scala mondiale che gestisce gli hub di Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna e Bruxelles e annovera come controllate Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss International Airlines e Air Dolomiti. Fa parte della Star Alliance e di una joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.