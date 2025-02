"Ita in utile già quest’anno, dal 2026 crescerà"

Ita Airways lascia l’alleanza dei cieli SkyTeam per entrare in Star Alliance nei prossimi mesi, inizia a vendere i voli in codesharing con Lufthansa, mentre parte la prima integrazione dei programmi fedeltà Volare e Miles & More. Sono le prime novità commerciali per i passeggeri, annunciate ieri a Fiumicino dai nuovi vertici di Ita Airways, alla presenza di un "ospite d’eccezione", il ceo di Lufthansa Carsten Spohr. "È una giornata storica per l’aviazione europea e rappresenteremo il meglio dell’Italia con Ita Airways", ha commentato il presidente Sandro Pappalardo, sottolineando che l’ingresso nel gruppo Lufthansa "apre nuovi scenari".

La strategia del nuovo vettore italo tedesco entra ufficialmente nel vivo. Con un’operazione che conta di portare la compagnia certamente al breakeven ma forse anche già in utile quest’anno per poi passare alla vera e propria crescita, con nuove assunzioni, a partire dal 2026 e 2027. Spohr ha assicurato che "non è soltanto un’operazione finanziaria ma anche un impegno nei confronti del Paese, dello scalo di Roma Fiumicino e degli italiani". Dicendosi per altro fiducioso che Ita "realizzerà un utile già quest’anno".

Il nuovo ceo di Ita Airways, Joerg Eberhart, ha spiegato che si sta lavorando al business plan e che il breakeven sostenibile "è una cifra sperabilmente raggiungibile quest’anno per iniziare con la crescita il prossimo". nel lungo raggio, "con la prospettiva anche di impiego e nuove assunzioni". Per queste si attingerà anche al bacino dei dipendenti dell’ex Alitalia: pochi gli ingressi nel 2025, numeri più consistenti nei prossimi due anni, con la crescita della flotta. Eberhart ha poi rassicurato: "Non ci aspettiamo un cambiamento dei prezzi dei biglietti aerei dovuto all’ingresso di Lufthansa".

Ita entrerà in Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree del mondo di cui Lufthansa fa parte, nella prima metà del 2026. Con effetto immediato, i 36 milioni di membri di Miles & More potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita Airways e i 2,7 milioni di membri del programma frequent flyer di Ita, Volare, potranno accumulare e usare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Con i primi voli estivi, oltre 100 collegamenti aerei condivideranno i loro numeri di volo.

Red. Eco.