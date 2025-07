Ita Airways, ok al piano 2026-2030. Focus su lungo raggio e più aerei

Voli a lungo raggio, Fiumicino come hub, una flotta rinnovata e una sempre maggiore sinergia operativa con Lufthansa. Sono queste le linee di sviluppo sulle quali punta il nuovo piano industriale 2026-2030 di Ita Airways, che ha ricevuto ieri il via libera del cda. Un piano "con il quale – sottolinea il presidente Sandro Pappalardo (nella foto) – poniamo le basi per continuare ad essere il vettore italiano di riferimento con un ruolo strategico nel sistema Paese". Il piano arriva a sette mesi di distanza dalla finalizzazione da parte di Lufthansa dell’acquisto del 41% della compagnia di bandiera e si snoda con un’ottica di medio termine con la compagnia tedesca che ha un’opzione per salire al 90% di Ita entro il 2027 e al 100% al 2033.

In dettaglio, la compagnia prevede di aprire nuove rotte che collegheranno l’hub di Roma Fiumicino con destinazioni strategiche in Nord America, Sud America, Asia e Africa. Con questa operazione la compagnia punta non solo a favorire l’incoming ma anche a rafforzare le rotte commerciali e culturali ponendosi con "un ruolo di ponte tra il paese e il mondo".

Il piano prevede la piena integrazione in Star Alliance a partire dai primi mesi del 2026 e la definizione delle joint ventures A++ avente ad oggetto i voli tra Europa e Nord America e J+ relativa ai voli tra Europa e Giappone. La flotta si attesterà mediamente sui 100 aeromobili che, entro il 2030, saranno interamente costituiti da modelli di nuova generazione, con l’obiettivo di sostenere l’evoluzione del network e favorire l’adozione delle tecnologie aeronautiche più avanzate e sostenibili dal punto di vista dei consumi di carburante e di emissioni di CO2.

Nell’arco del quinquennio del piano la compagnia punta a rafforzare sempre di più le sinergie operative e strategiche con il Gruppo Lufthansa, con l’obiettivo di aumentare i ricavi e ridurre i costi. Sul fronte del personale il piano si impegna a partire dal prossimo anno a "un programma di crescita e valorizzazione del personale, strettamente connesso all’evoluzione della flotta e del network della compagnia".

