Ita Airways punta alla crescita. Per l’inverno 53 destinazioni e il diretto Roma-Mauritius

Rimini, 9 ottobre 2025 – Decolla lo sviluppo di Ita Airways. Investimenti per oltre un miliardo di euro nei prossimi tre anni, un’espansione della rete con 53 destinazioni nella stagione invernale alle porte, il proposito “di arrivare al pareggio di bilancio entro fine 2025 e avviare dal 2026 una nuova fase di crescita”. A tracciare la rotta sono il presidente Sandro Pappalardo e l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart. Il Ttg, la fiera dedicata al turismo in corso a Rimini, è l’occasione per fare il punto sulle strategie future.

Delle 53 destinazioni raggiunte nella stagione invernale 2025/2026, 16 sono quelle domestiche, 21 le internazionali e 16 le intercontinentali. Il 7 novembre partirà il volo diretto Roma-Mauritius che sarà operato in notturna con un Airbus A330 Neo e avrà due frequenze settimanali (partenza dall’hub di Roma Fiumicino il venerdì e la domenica). Riprenderà dal 19 dicembre – e sarà operativo fino alle festività pasquali – il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Malè (Maldive), con un volo giornaliero fino al 6 gennaio per passare poi a tre frequenze settimanali (quattro a febbraio). Potenziati i voli verso Bangkok (da cinque a sette frequenze settimanali a partire dall’8 dicembre) e Buenos Aires (da nove a dieci frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio).

Joerg Eberhart, l’amministratore delegato di Ita Airways

Nei primi nove mesi del 2025 Ita Airways ha trasportato 12,6 milioni di passeggeri con un fattore di riempimento medio dell’83,4%. I ricavi passeggeri si attestano a 2,17 miliardi di euro (+4% rispetto al 2024). “La nostra compagnia è parte integrante del turismo e del made in Italy” osserva il presidente Pappalardo. Mentre Eberhart annuncia l’ingresso della compagnia in Star Alliance, “probabilmente tra aprile e maggio 2026”. Il completamento dell’iter permetterà a Ita Airways di far parte della più grande alleanza aerea mondiale, rafforzando l’integrazione con Lufthansa.

Ita Airways è attualmente partecipata al 59% dal Mef e al 41% dalla stessa Lufthansa. Ma il gruppo tedesco potrebbe far salire la propria quota al 90% entro giugno 2026 con un esborso di 325 milioni. “Da parte di Lufthansa – ammette Eberhart – c’è la volontà di esercitare questa opzione. Intanto puntiamo a far diventare entro 3-4 anni Ita Airways il vettore con la flotta più giovane in Europa. E l’hub di Fiumicino resta centrale”.