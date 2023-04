Istruttoria su Meta dopo il caso Siae

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per accertare un presunto abuso nella negoziazione con Siae per la licenza d’uso dei diritti musicali sulle proprie piattaforme (Facebook, Instagram). Secondo l’Autorità, la società di Zuckerberg potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative, abusando della dipendenza economica di Siae. Insieme all’istruttoria è stato avviato anche il procedimento cautelare.

"Siamo pronti a collaborare per rispondere alle richieste dell‘Autorità – risponde Meta a stretto giro –. Tutelare i diritti d‘autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta, per questo rimaniamo impegnati nel raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti".