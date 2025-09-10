Istat, è boom di rincari per i prodotti alimentari

Roma, 10 settembre 2025 – I prezzi dei prodotti alimentari battono il record della crescita con un’impennata del 30 per cento dal 2021 al 2023: per arrivare per determinati beni anche al 50 per cento in più. Gli alimentari, dunque, costano oggi in Italia almeno un terzo in più del 2019. È quanto sottolinea l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia pubblicata oggi, evidenziando che l'aumento è comunque inferiore alla media della Ue27.

L’impennata degli alimentari

"In conseguenza della forte impennata registrata tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2023 e al successivo perdurare di una significativa, seppure più moderata, tendenza alla crescita (fenomeni che hanno riguardato l'intera Europa), i prezzi al consumo dei beni alimentari (cibo e bevande non alcoliche) – scrivono gli analisti dell’Istat - risultano in Italia avere raggiunto a luglio 2025 (ultimo dato disponibile) un livello più elevato del 30,1% rispetto a quello medio del 2019”. Nel confronto europeo, tuttavia, la dinamica al rialzo registrata in Italia «appare sensibilmente più contenuta sia rispetto alla media UE27 (+39,2%) sia, tra gli altri principali paesi, rispetto a Germania (+40,3%) e Spagna (+38,2%); nello stesso periodo l'aumento in Francia è stato invece relativamente minore (+27,5%)», sottolineano dall’Istat. La forte dinamica dei prezzi dei beni alimentari, che rappresentano l'88,5% del totale dei beni inclusi nel carrello della spesa (che comprende beni alimentari e beni per la cura della casa e della persona), ha condizionato l'andamento di questo indice, le cui variazioni tendenziali sono passate dal 3,2% di luglio al 3,5% in agosto. Si è così ulteriormente ampliato il differenziale d'inflazione tra il carrello della spesa e l'indice complessivo, quest'ultimo influenzato anche dalla dinamica degli energetici: dai 2 decimi di punto a marzo 2025 a 1,9 punti percentuali ad agosto.

Il listino dei rincari fino al 2025

Cambiamenti climatici, guerre e crisi delle materie prime pesano sui prezzi. Tra agosto 2019 e agosto 2025 alcuni prodotti hanno subito «rincari astronomici»: il burro segna +60%, seguito dall'olio d'oliva a +53,2%, riso a +52% e cacao in polvere a +51,4%. I dati emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha analizzato i dati Istat. Il prezzo del caffè è salito in media del 47,6%, quello dell'olio di semi del 43,6%, le patate del 40,5%. Rispetto al 2019, acquistare oggi un pacco di zucchero costa il 37,5% in più, per la verdura fresca si spende il 36,7% in più, mentre le uova sono rincarate del 34,3%. Rincari superiori al 30% anche per pollame, frutta e acqua minerale. Alla base di tali forti rincari vi sono sia i cambiamenti climatici, con ondate di calore e nubifragi che devastano le coltivazioni per esempio di cacao e caffè, sia guerre e crisi geopolitiche, che rendono più difficili e costosi gli accaparramenti di materie prime essenziali, spiegano dal Crc. «Il carrello della spesa delle famiglie è sempre più vuoto ma, paradossalmente, sempre più costoso - denuncia il presidente del comitato scientifico del Crc, Furio Truzzi - Una situazione che si sta aggravando nelle ultime settimane: ad agosto i prezzi al dettaglio di alimentari e bevande hanno registrato una ulteriore impennata, salendo del 4,2% su base annua con punte del 5,6% per gli alimentari non lavorati».

L’allarme dei consumatori

I maxi rincari nel settore alimentare non solo impoveriscono le famiglie, ma portano a profonde modifiche nelle abitudini degli italiani, "costretti a tagliare la spesa per cibi e bevande e a rivolgersi sempre più a prodotti low cost”. Lo sostegnono da Assoutenti, commentando l'analisi dell'Istat. “La costante crescita dei listini al dettaglio nel comparto alimentare ha portato ad una situazione paradossale: le famiglie italiane spendono sempre di più per un carrello sempre più vuoto - denuncia il presidente Gabriele Melluso - A confermarlo sono gli stessi dati Istat: tra il 2019 e oggi le vendite alimentari nel nostro Paese sono crollate in volume del 6,5%, ma nello stesso periodo, proprio a causa dei continui rincari, il valore delle vendite è salito del +19,3%”. Il che significa he “i cittadini spendono di più per acquistare meno, e il prezzo è diventato l'elemento principale alla base delle scelte di consumo delle famiglie: non a caso dal 2019 ad oggi il valore delle vendite presso i discount ha registrato una fortissima crescita segnando un +45,6% in sei anni”, insiste Melluso. Prima il Covid, poi il caro-energia e infine la guerra in Ucraina hanno spinto al rialzo i prezzi al dettaglio nel comparto alimentare, al punto che oggi fare la spesa costa quasi un terzo in più rispetto al 2019. Ma quando l'effetto di queste emergenze è terminato - denuncia il Codacons - “i listini non sono tornati alla normalità, dando vita ad una forma di speculazione sulla pelle dei consumatori”.