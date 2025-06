Iscro 2025: come fare domanda all’Inps. Fino a 806 euro per 6 mesi

Roma, 18 giugno 2025 – Dallo scorso 16 giugno è possibile presentare la domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro) dell’Inps. Dunque una buona notizia per tutti coloro i quali sono iscritti alla Gestione separata e svolgono attività di lavoro autonomo. Per accedere alla prestazione è necessario, oltre ad essere iscritti alla Gestione Separata, non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento. I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto sul sito www.inps.it. In alternativa al portale web, l’indennità Iscro per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Per ulteriori informazioni e per accedere alla procedura di domanda, si può consultare il messaggio numero 1858 del 12 giugno 2025.

Chiarimenti e specifiche dell’indennità Iscro

L’Inps ha comunicato l’istituzione dell’Iscro 2025 con il messaggio numero 1858 del 12 giugno, e ha chiarito che la domanda va presentata tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Già nella circolare numero 84 del 23/07/2024, l’Inps aveva fornito chiarimenti in merito al calcolo della riduzione del reddito di almeno il 70%. Per la precisione, il reddito da considerare per la verifica dei requisiti varia a seconda dell’anno in cui viene presentata la domanda. Ad esempio, nel caso di una domanda presentata nel 2025, il reddito da considerare è quello della dichiarazione dei redditi del 2024. Se tale reddito è inferiore del 70% al reddito da lavoratore autonomo dichiarato nel 2022 e nel 2021, cioè i 2 anni precedenti quello della presentazione della domanda, allora si ha diritto all’indennità. Ovviamente l’unico reddito che serve ai fini dei conteggi, è quello derivante da attività autonoma, cioè quello indicatore nel quadro Re per le attività professionali individuali, nel quadro Rh per la partecipazione a studi associati o società semplici con reddito da lavoro autonomo, o nel quadro Lm per soggetti in regime forfettario. Ai fini della richiesta è fondamentale disporre di un’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In alternativa è possibile autenticarsi mediante Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). La domanda può essere presentata anche tramite gli Istituti di Patronato. L’importo del bonus Iscro viene erogato per 6 mesi consecutivi con un minimo, per il 2025, di 252 euro ed un massimo di 806,40 euro al mese. Il bonus Partite Iva Iscro concorre alla formazione del reddito.