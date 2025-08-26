Irpef, salari e prima casa fuori dall’Isee, il pacchetto-manovra per aiutare il ceto medio

Roma, 26 agosto 2025 – È la penultima manovra prima del voto della primavera del 2027. L’obiettivo, più che economico, diventa politico: intervenire con misure che possano dare respiro al ceto medio impoverito dall’inflazione e, spesso, dai mancati rinnovi contrattuali. Da qui la corsa da parte di tutti i partiti della maggioranza a proporre misure che vadano in questa direzione: dal taglio dell’Irpef per i redditi fino a 60mila euro alla cancellazione della prima casa dal calcolo dell’Isee, dal ripristino della rivalutazione piena delle pensioni rispetto all’indice dei prezzi fino al pacchetto lavoro per detassare premi e altri elementi variabili della retribuzione con lo scopo di far crescere i salari. Vale la pena, dunque, mettere insieme i pezzi del pacchetto della legge di Bilancio finalizzato a sostenere le classi medie.

Identikit del ceto medio

L’aliquota del 33 per cento

Come da tutti indicato, è la madre delle misure su cui da mesi lavorano tecnici e politici, con l’obiettivo di sostenere il ceto medio, rimasto a secco dai precedenti interventi che hanno portato un risparmio fino a mille euro l’anno di tasse per i redditi fino a 40mila euro. L’operazione nuova consiste nella riduzione dell’Irpef ai redditi medi portando l’aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. Costo totale della misura circa 4 miliardi, ma il conto potrebbe scendere se l’asticella si fermasse ai redditi fino a 50mila euro. Secondo le prime stime e simulazioni il risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28mila–60mila euro con la nuova aliquota al 33% e scaglione esteso a 60mila euro partirà da circa 40 euro per i redditi di 30mila euro e salirà fino a 1.440 euro per i redditi da 60mila euro.

Prima casa fuori dall’Isee

È funzionale al sostegno del ceto medio anche la proposta di Matteo Salvini di scorporare la prima casa dal calcolo dell’Isee. “C’è un tema – spiega il leader leghista – su cui stiamo lavorando con il ministro Giorgetti. Molti bonus non arrivano alle famiglie del ceto medio perché c’è il benedetto metodo di calcolo dell’Isee. E quindi se non hai un Isee abbastanza basso non hai bonus per l’asilo, per l’affitto, per la bolletta della luce. Solo che l’Isee risulta alto se hai una casa di proprietà, sei considerato ricco e sei eliminato. È una follia”. La prima casa, in realtà, attualmente non è totalmente esclusa dall’Isee, ma gode già di un trattamento agevolato. In pratica, è prevista una franchigia: il valore Imu dell’abitazione principale (al netto del mutuo residuo) non conta fino a 52.500 euro, aumentati di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Se il valore supera la franchigia, si considerano solo i 2/3 della parte eccedente. Così, se il valore Imu al netto del mutuo è di 80mila euro, si considera l’eccedenza di 27.500: e nel calcolo entrano 18.333 euro (2/3). Le seconde case invece rientrano per intero (sempre con il criterio Imu al netto del mutuo).

L’emergenza salari

I salari reali hanno subito, per effetto dell’inflazione, una contrazione del 7,5% nel 2025 rispetto al 2021, secondo gli analisti dell’Ocse. A pagare il conto più elevato, in proporzione, le retribuzioni di fascia media, anche a causa del drenaggio fiscale. Da qui la messa a punto, sia in casa Lega sia in Forza Italia e Fratelli d’Italia, di un pacchetto complessivo che riguarda tanto il lavoro povero quanto le fasce più elevate di reddito. Nel menù il contrasto dei contratti pirata, per far salire innanzitutto i minimi retributivi, la detassazione dei rinnovi contrattuali almeno in parte, del welfare e dei premi di risultato.