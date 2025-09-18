La rete Ip passata alla azera Socar. Per Api operazione da 2,5 miliardi

Milano, 18 settembre 2025 – Era l’ultima, grande famiglia imprenditoriale italiana a capo di un’azienda petrolifera. E con l’intesa per vendere Italiana petroli e Mip, che fanno capo alla holding Api, alla compagnia statale azera Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), anche i Brachetti Peretti passeranno la mano dicendo addio al possesso dell’azienda di famiglia che vanta oltre 90 anni di storia nel mondo dell’oil.

Prima di loro i Moratti avevano venduto Saras nel febbraio 2024 al trader globale Vitol, mentre nel 2017 i Garrone avevano lasciato il settore cedendo proprio a Ip la Rete Erg. Ip che cinque anni dopo avrebbe rilevato le attività italiana della Esso rafforzando il suo ruolo di più grande realtà privata italiana operante nel settore dei carburanti e della mobilità grazie alla sua rete di distributori multi-energia e a un sistema logistico industriale che copre tutto il Paese e rifornisce aeroporti e porti italiani. L’accordo preliminare per la cessione agli azeri, di cui le indiscrezioni erano iniziate questa estate, sarà vagliato dal governo che, per la rilevanza del gruppo Api nel contesto della sicurezza energetica nazionale, potrebbe imporre, come ricordato ieri dal deputato e responsabile energia di Forza Italia Luca Squeri, il Golden power come già fatto per un altro asset strategico passato agli stranieri, la raffineria Isab di Priolo (Siracusa) ceduta al fondo cipriota Goy Energy.

Se la cessione alla compagnia azera – con un valore dell’operazione valutato dal mercato attorno ai 3 miliardi di euro – andrà in porto, ha scritto nella lettera ai dipendenti il presidente di Ip Ugo Brachetti Peretti, rappresenterà una “opportunità di sviluppo” per il gruppo che, garantito il mantenimento dell’operatività in continuità con la gestione attuale, potrà consolidare il suo ruolo come “hub strategico del Mediterraneo”. Una crescita che parte da basi solide. Il gruppo Api-Ip, con oltre 12 miliardi di euro di ricavi, controlla infatti una rete di oltre 4.500 distributori, due raffinerie (lo storico impianto di Falconara in provincia di Ancona e quello di Trecate nel Novarese) con una capacità di raffinazione di 10 milioni di tonnellate di greggio all’anno, una capacità di stoccaggio di 5 milioni di metri cubi di prodotti petroliferi e quasi 1.600 dipendenti, a cui si aggiungono 16.600 lavoratori dell’indotto della rete. Una realtà costruita in oltre novant’anni.

Era infatti il 1933 quando Ferdinando Peretti nato nell’odierna Fidenza nel 1896 e fin da giovane al lavoro nel settore petrolifero, fondò l’Anonima Petroli Italiana (Api) a Falconara Marittima, dove tra il 1947 e il 1948 costruì i primi impianti di raffinazione. Sempre nel 1948 fu tra i fondatori dell’Unione petrolifera italiana e due anni dopo l’impianto di Falconara era diventato una tra le raffinerie più avanzate d’Europa mentre era iniziato lo sviluppo della rete di stazioni di servizio che raggiunse le quasi 1.500 unità. Protagonista sul fronte energetico del miracolo economico italiano del Dopoguerra, alla guida del gruppo Api, superata la crisi energetica dei primi anni Settanta, arrivò come presidente e ad Aldo Brachetti Peretti, esponente dell’antica famiglia marchigiana Brachetti, figlio del conte Ugo Giuseppe, e diventato di cognome anche Peretti dopo il matrimonio con Mila, figlia di Ferdinando Peretti. Aldo ha quindi guidato l’azienda per trent’anni per passare poi nel 2007 il testimone al figlio Ugo che l’ha condotta con successo fino ad oggi.

