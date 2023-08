Investitori in fuga verso il mattone e le borse estere

Bruno

Villois

La tassazione degli extraprofitti delle banche innescherà complessi problemi al mercato finanziario regolamentato nostrano e potrebbe favorire una fuga degli investitori dai titoli a maggior capacità di distribuzione dividendi verso altre forme di risparmio, come il metallo prezioso e soprattutto verso l’immobiliare di alta valenza, collocato nei centri delle maggiori città italiane tra le quali spiccano Milano e Roma e le regine del turismo sia culturale, che balneare-montano. Una domanda extra large di immobili ne scatenerebbe un aumento di valore ad ampia diffusione, facendo lievitare una corsa dei costi locativi che già adesso nelle città con le caratteristiche citate sono tutt’altro che bassi. L’interesse di medio-piccoli investitori ha una doppia motivazione: la cedolare secca al 21%, che porta la tassazione a essere la più bassa dopo i titoli di Stato, e l’aumento costante dei valori, nel caso la domanda sia particolarmente elevata. Intaccare l’interesse degli investitori verso i titoli bancari, e magari più avanti anche assicurativi, porta a rendere la nostra Piazza Affari sempre più cenerentola in Europa. Peraltro va anche detto che nelle maggiori borse europee, Francoforte, Parigi e Londra, è escluso l’extraprofitto. Purtroppo da noi l’altro comparto che è già assoggettato agli extraprofitti è quello dell’energia, il quale rappresenta circa un terzo della capitalizzazione del listino. In conclusione il rischio fuga degli investitori verso le altre principali borse e il mattone di lusso, è, ahimè, nelle cose.