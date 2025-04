Investire nel benessere: nutraceutici in vetrina

L’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, certificato dai numeri – si stima infatti che, nel 2050, più di un terzo degli italiani avrà superato i 65 anni (20 milioni di persone), mentre gli over 85 saranno oltre 4 milioni – sarà una sfida cruciale anche per la salute pubblica. Ai temi della longevità e della prevenzione saranno dedicati due importanti appuntamenti bolognesi: la dodicesima edizione di Cosmofarma (11-13 aprile, a BolognaFiere) e la prima edizione di HealthAbility Experience (11 e 12 aprile, sempre a BolognaFiere).

Secondo i dati dell’Osservatorio Salute Iqvia 2025, aggiornati a marzo 2025, gli over 60 italiani convivono già abbondantemente con patologie croniche e fattori di rischio: il 74% ha una patologia o fattore di rischio cardiovascolare, l’85% convive con due o più malattie croniche, il 59% è obeso o in sovrappeso e solo poco più di 1 su 10 (il 14%) dichiara di sentirsi in ottimo di stato di salute. Ogni giorno i farmacisti ricevono decine di domande dai cittadini alla ricerca di rimedi efficaci.

Sempre più spesso, le risposte a queste domande arrivano anche dai nutraceutici. La farmacia continua, infatti, a essere il canale di riferimento per l’acquisto di integratori: lo studio Iqvia, a questo proposito, rivela che, nel 2024, gli integratori hanno realizzato il 18% delle vendite in volume nel canale della farmacia tradizionale (+5,1% rispetto al 2023) e addirittura il 51% nel canale della farmacia online (+16,4%). In questo contesto, il ruolo ricoperto da un professionista della salute come il farmacista è centrale nell’offrire suggerimenti e consigli.

Se ne discuterà alla Nutraceuticals Conference, organizzata da Cosmofarma Exhibition 2025 in collaborazione con Sinut, Società italiana di nutraceutica. Alla prima edizione di HealthAbility Experience si parlerà soprattutto di prevenzione come stile di vita e investimento importante per la sicurezza economica e sociale. Come evidenziano gli studiosi del think-tank "Welfare Italia", un euro investito in prevenzione genera, a sua volta, un ritorno di 14 euro sull’intera filiera socio-assistenziale del Paese. HealthAbility Experience dedicherà, dunque, un’intera area agli screening di prevenzione, cui i visitatori potranno sottoporsi gratuitamente.

Maddalena De Franchis