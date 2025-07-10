Investimenti pubblicitari +3,2%. Nel 2025 saliranno a 9,8 miliardi

Integrazione del digitale e maggiore attenzione al contesto europeo. Sono questi alcuni dei punti sui cui Marco Travaglia (nella foto), presidente di Upa, intende concentrare il suo mandato, ereditato lo scorso anno da Lorenzo Sassoli de Bianchi. L’assemblea dell’associazione, che riunisce la business community dell’advertising, si è tenuta ieri a Milano, per la prima volta agli IBM Studios in Gae Aulenti, ed è stata, come di consueto, l’occasione per presentare numeri e previsioni del mercato pubblicitario. Ottimista la stima per il 2025, con una crescita del 3,2%, pari a circa 9,8 miliardi di euro.

Ma proprio la garanzia di una misurazione trasparente degli investimenti digitali per brand e aziende, così come delle campagne pubblicitarie, è uno dei temi cruciali secondo l’associazione. Per raggiungerla, occorre vedere anche i dati che arrivano dalla fetta, sempre più consistente, di pubblicità digitale: "Agli investitori sono necessari tutti i media a disposizione per parlare con i consumatori. Le big digital platforms (ovvero i giganti del web, da Netflix a You Tube) devono integrarsi in un sistema omogeneo e interoperabile di metriche".

È nato con questo scopo Audicom, il joint industry commettee finalizzato alla misurazione dei media digitali, in maniera integrata con la stampa. Un punto di partenza "di un percorso volto a consolidare un sistema di ricerche ufficiali sulle audience pubblicitarie", afferma Travaglia, che pone l’accento su come manchi ancora "una capacità corretta di misurazione del sistema". Oggi, sono infatti "visibili" solo la metà degli investimenti: Il Sistema Integrato delle Comunicazioni, quantificato e monitorato dall’Agcom, vale oltre 19 miliardi e più della metà (il 58%) proviene da ricavi pubblicitari. Tuttavia, sui circa 9 miliardi di investimenti previsti, le ricerche forniscono dati di misurazione solo per il 46%. L’obiettivo di Auditel e Audicom è produrre dati sulla "total campaign crossmediale", per arrivare al 90%.

"Abbiamo bisogno di trasparenza per decidere con fiducia rispetto a orizzonti che, per quanto possano essere offuscati da instabilità e climi negativi o persino bellici, non eliminano mai la necessità vitale delle imprese di comunicare con i propri consumatori. Non possiamo più prendere decisioni a fari spenti", aggiunge il presidente di Upa.

Per quanto riguarda l’andamento della pubblicità per media da inizio anno, la tv è catalizzatrice del 42,8% degli investimenti, con una crescita del 2,7%. Crescono radio e cinema, rispettivamente del 2,7% e del 3,7%. I quotidiani sono in calo del 3,7%, anche se "la stampa continua a svolgere un ruolo di baluardo della informazione autentica e di valore, anche nelle sue estensioni digitali", sottolinea Travaglia. Per quanto riguarda gli investimenti per settori, la principale quota di mercato è rappresentata dall’alimentare, con il 14,2% e investimenti in crescita del 8,7%. Crescono anche automotive, farmaceutico, abitazione, beverage, cura della persona, abitazione e tempo libero. Flettono, invece, distribuzione, gestioni cassa e telecomunicazioni.