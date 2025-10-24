Investimenti, il 40% degli italiani frenato dal pessimismo

Roma, 24 ottobre 2025 – “Vorrei ma non posso, fidarmi di te, io non ti conosco…”. Con questi versi di Samuele Bersani si potrebbe sintetizzare il rapporto fra gli italiani e gli investimenti, specie in questo periodo di conflitti internazionali e poca sicurezza. Oltre due italiani su cinque, infatti, vorrebbero investire, ma sono bloccati dal loro pessimismo. A dirlo è la ricerca di Schroders, condotta in partnership con il Censis, che fotografa un Paese rassegnato nel quale però non sono pochi gli italiani che danno un valore sociale all’investimento.

I dati dell’indagine Censis

Lo studio, dal titolo ‘Investire è coltivare l’ottimismo. Il valore sociale dell’investimento’, mette in luce alcune tendenze molto rilevanti. Una solida maggioranza del campione (tra il 65% e l’85%) mostra infatti segnali di persistenza della cultura positiva dell’investimento, inteso come impiego di tempo ma anche di energie e risorse per avere risultati futuri in ambito economico e non. Lo stesso gruppo è anche consapevole dell’importanza dell’impegno individuale, sia per sé che per la collettività. Per questi italiani, l’ottimismo rappresenta dunque un abito mentale indispensabile per investire e che va conquistato con la propria volontà. Al centro di tutto c’è infatti il benessere personale, fondato su desideri specifici e profondamente individuali.

Quattro tipi diversi di investitori

La ricerca divide gli italiani in quattro categorie. La prima è quella degli ‘investitori imperterriti’, pari al 19,2% del campione e composta soprattutto da persone dai 45 ai 64 anni di età con scolarità media e figli. Per loro investire è uno stile mentale e di vita: impiegare tempo e risorse viene visto infatti come garanzia per un avvenire migliore assicurarsi con un approccio regolare nei vari ambiti di vita. Ottimisti sul futuro del Paese e del mondo, reputano decisivo il benessere soggettivo e ad esso funzionalizzano anche il successo economico. Sono inoltre convinti che i risultati migliori si ottengano impegnandosi al massimo e che questo conti più del talento.

Il gruppo più numeroso (42,4%) è però quello degli ‘investitori attendisti’, che comprende tutte le fasce d’età: si tratta di persone consapevoli dell’importanza di investire, al corrente dei vantaggi che ne deriverebbero ma paralizzate dal pessimismo. Interpreti autentici della ‘sindrome da immobilismo’ italiana, i rappresentanti di questa categoria mostrano una pervicace e autolesionista propensione a galleggiare.

Strettamente collegati a loro sono gli ‘inerti impauriti’ (25,1%), cittadini da 18 ai 34 anni con professioni intermedie e residenti nei comuni minori. Negativi e rassegnati a propria volta, sono privi di fiducia nel valore dell’investimento e tendono a restare imprigionati tra un presente che non amano e il timore nel futuro. Il loro immaginario è dunque fatto di un fatalismo rassegnato che giustifica l’inerzia, reputando legittimo un approccio autoconsolatorio. Quasi nove su dieci hanno aspettative negative sull’avvenire dell’Italia e del mondo.

Infine ci sono gli ‘incerti inibiti’ (13,3%): sentono l’impatto devastante dei rischi globali emersi dalla pandemia in poi e valutano non opportuna la scelta di investire o, più in generale, di impegnarsi per obiettivi con una logica intertemporale.

Il passaggio generazionale al centro del futuro

“La ricerca mette in luce il forte pragmatismo degli italiani nei confronti dell’investimento in finanza. Investire il risparmio non è il fine delle vite né il centro di esse, ma il mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita e quindi di felicità e benessere. Di conseguenza, la responsabilità che sta in capo a chi consiglia e gestisce investimenti finanziari è grande. E lo è soprattutto adesso. L’analisi approfondita dei dati della ricerca mette in luce, infatti, come tutti quei valori e quei convincimenti positivi che sono alla base della volontà e della decisione di investire sono più presenti, percentualmente, nelle classi di età più avanzate, adulti e anziani, rispetto ai giovani sotto i 34 anni. In tale ottica l’importanza del passaggio generazionale è centrale e assume una dimensione socio-culturale, oltre che finanziaria”, ha dichiarato Fabrizio Bianchi, head of Italy di Schroders.