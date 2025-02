L’intimità finanziaria è la nuova moda delle coppie

Roma, 7 febbraio 2025 – Il tema finanziario nelle coppie è uno degli argomenti più delicati, causa di litigi e spesso anche di separazioni. Ecco perché la nuova moda, quella dell’intimità finanziaria, sembra il regalo più gradito, in grado di portare il rapporto ad un nuovo livello di fiducia reciproca. O almeno è quello che emerge da un’indagine condotta da Klarna, società specializzata nei pagamenti e nei servizi di shopping assistiti da intelligenza artificiale.

I dati dell’indagine

Il 92% degli italiani si sente a proprio agio a parlare di soldi con il partner. Eppure, quasi la metà (il 44%) ammette di avere nascosto qualche segreto economico. Più di un italiano su 4 (il 28%) ha ammesso di non aver detto al partner di alcune spese “innocenti”, come acquisti durante i saldi, o in outlet. Inoltre, il 14% ha prestato denaro ad amici o parenti senza informare la dolce metà. Il 9% ha invece fatto spese di un certo peso senza condividerlo, e l’8% ha nascosto debiti personali, mentre quasi il 7% ha carte di credito di cui il partner non sospetta nemmeno l’esistenza. Il motivo principale dietro questi segreti pare sia la paura di giudizi o litigi: lo ammette il 66% degli intervistati, convinti che una spesa poco “condivisibile” possa scatenare discussioni. Il 27% prova imbarazzo o vergogna per le proprie abitudini di spesa, mentre il 14% confessa una mancanza di fiducia o sicurezza nel proprio partner. E purtroppo, quando la verità viene a galla, non sempre finisce bene. Per un italiano su 5 (20%), affrontare l’argomento ha portato a discussioni animate, mentre un altro 20% si è trovato in conflitto proprio perché il partner ha scoperto tutto prima che potesse confessare.

Il pensiero degli addetti ai lavori

"Gli italiani si affidano sempre più agli strumenti digitali per gestire le proprie finanze in modo smart – spiega Luigi Traldi, Head di Klarna per il Sud Europa –. Oggi, il 37% utilizza app per monitorare budget e spese, mentre oltre il 30% si serve di strumenti di comparazione dei prezzi, con l’obiettivo di rendere la gestione delle finanze personali semplice e trasparente, non solo a San Valentino”. E proprio la mancanza di trasparenza è il tema che ferisce di più l’altro partner, come conferma anche un sondaggio di Us News & World Report, secondo il quale il 30% delle coppie è coinvolto nella cosiddetta infedeltà finanziaria. In un altro studio, condotto dal Daily Mail, il 20% ammise di aver mentito al proprio partner circa gli effettivi guadagni percepiti, e il 25% di averlo fotto sulle proprie spese. Nel 10% dei casi le menzogne sui soldi hanno poi portato al divorzio.

Le motivazioni spiegate dalla sessuologa

Ma perché addirittura si è più propensi a perdonare un tradimento fisico che uno in materia finanziaria? Una spiegazione la fornisce la dottoressa Marinella Cozzolino, presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia: “Per molti il patrimonio personale è qualcosa di estremamente intimo. I propri soldi sono vissuti come qualcosa di privatissimo, come i sogni erotici o la masturbazione. È proprio per questo che si tende a nasconderli. Nel rapporto di coppia – prosegue la dottoressa Cozzolino – il possesso di denaro rappresenta e garantisce libertà, e in una relazione si tende a tollerare poco la libertà dell’altro poiché un partner molto libero, che sente di poter contare sulle sue risorse, sfugge dal controllo. L’errore maggiore delle coppie è proprio il controllo che ciascuno manifesta e sviluppa sul modo in cui l’altro spende i propri soldi. La segretezza e la libertà di alcune spese è fondamentale negli adulti, fa parte della loro individualità che in una relazione sana va rispettata, non controllata”.