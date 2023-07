Intesa vara la consulenza a distanza

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking dà il via alla consulenza finanziaria a distanza per gli investitori più digitali. La piattaforma Fideuram Direct, dedicata a risparmiatori e trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari, si potenzia con Direct Advisory, un nuovo servizio di consulenza digitale per gestire gli investimenti, che si avvale di un team di private banker che operano unicamente a distanza. Un modello che meglio si adatta a una nuova generazione di risparmiatori con un approccio alla pianificazione finanziaria innovativo.

"Il riposizionamento strategico del nostro gruppo, quasi dieci anni fa, verso le attività di private banking, asset management ed insurance, ha contribuito in modo decisivo a portarci ai vertici in Europa per solidità, efficienza e redditività", spiega il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione della presentazione della nuova iniziativa alla "Scheggia di vetro", il grattacielo di Porta Nuova che ospita la divisione private banking e altre divisioni del Gruppo. "In un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante saremo ancora protagonisti", sottolinea Messina, spiegando che l’ultimo piano di impresa "ha avviato numerosi cantieri per l’innovazione". Secondo il ceo, "digitale e intelligenza artificiale non sono minacce per il mondo bancario e finanziario, sicuramente non lo sono per chi è in grado di gestirle con lungimiranza". Con Fideuram Direct "nasce la prima rete digitale di private banker, rivolta ai clienti che vogliono affidarsi a un interlocutore specializzato attraverso strumenti tecnologici", aggiunge l’ad di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, Tommaso Corcos.