Intesa Sanpaolo, via libera da Putin: "Può vendere gli asset in Russia"

Intesa Sanpaolo può vendere le sue attività in Russia. Il semaforo verde è arrivato direttamente dal Cremlino, dove il presidente Vladimir Putin ha firmato un permesso che consente alla banca di vendere o trasferire il 100% dei suoi asset in Russia. Intesa ha già ridotto la sua esposizione verso la Russia di oltre il 75%, ovvero di oltre 2,7 miliardi di euro, fin dal giugno 2022, portandola ad appena lo 0,2% del totale dei prestiti alla clientela del gruppo, secondo quanto riferito in un comunicato di luglio, che illustrava i risultati del primo semestre dell’anno finanziario.

Fin dall’anno scorso Intesa aveva cercato di tagliare i ponti con le sue attività locali, ma le sanzioni occidentali che colpiscono i potenziali acquirenti hanno reso difficile l’uscita dalla Russia delle banche europee. In parallelo, il Cremlino ha costantemente inasprito i requisiti di uscita da quando le aziende occidentali hanno iniziato ad andarsene subito dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022. All’inizio di agosto il più grande gruppo bancario italiano aveva chiuso il suo ufficio di rappresentanza in Russia, ma la filiale russa del gruppo ha continuato a operare normalmente. Reuters aveva riportato allora che Intesa si stava avvicinando a ottenere l’approvazione da Mosca per trasferire le sue attività russe a un management locale.

Il via libera a Intesa Sanpaolo, in Russia con 28 filiali e più di 900 dipendenti prima dell’aggressione, potrebbe aprire la strada anche ad altri istituti. Tra questi UniCredit (4mila dipendenti nel Paese), l’altra italiana che, nel tempo, ha ridotto la propria esposizione, ma non è ancora uscita del tutto dal Paese. L’ad Andrea Orcel ha sempre parlato di un de-risking ordinato e razionale. Nessuna fuga in avanti, dunque, con cessioni che potessero essere un regalo.

Con l’invasione russa dell’Ucraina che sembra non vedere una fine, molte aziende occidentali, in un anno e mezzo, hanno abbandonato Mosca. Una delle uscite più clamorose, è stata quella di McDonalds: un vero proprio simbolo che ha ceduto tutte le attività ad Alexander Govor, che poi ha riaperto sotto l’insegna ‘Vkousno i totchka’, ovvero ‘Delizioso e basta’. Heineken ha annunciato di aver interrotto la produzione, la pubblicità e la vendita di birra in Russia subito dopo l’inizio dell’invasione. Poi, il 25 agosto 2023, ha formalizzato la vendita delle sue attività nel Paese. La cessione è avvenuta alla cifra simbolica di un euro e "produrrà perdite per 300 milioni di euro".

Un’altra uscita eccellente è stata quella di Renault, tradottasi in una nazionalizzazione, l’unica strada percorribile. Tra le aziende che hanno detto addio alla Russia c’è anche la Michelin, che ha ceduto le sue attività a un distributore locale di varie marche di pneumatici, la Power International Tires.