Intesa Sanpaolo va oltre le stime L’utile cresce dell’80% a 4,2 miliardi

di Elena Comelli

Intesa Sanpaolo sfiora il raddoppio dei profitti, grazie al rialzo dei tassi, e archivia i primi sei mesi dell’anno con 4,2 miliardi di utile netto, un’ascesa dell’80% rispetto al primo semestre del 2022. Nel secondo trimestre l’aumento è stato simile, del 73,9%, sempre rispetto allo stesso trimestre 2022, a 2,27 miliardi. Gli interessi (3,6 miliardi), infatti, sono saliti del 70% su base annua.

Il decollo consente al ceo Carlo Messina di ritoccare all’insù le attese per l’esercizio: "I risultati solidi e positivi dei primi sei mesi dell’anno ci consentono di aumentare la previsione di un utile netto 2023 ben superiore a 7 miliardi di euro. Quest’anno potremo distribuire ai nostri azionisti 5,8 miliardi considerati: il dividendo di maggio, la seconda tranche del buy back, e l’acconto dividendo di novembre. Si tratta di risorse importanti, non solo per i nostri azionisti ma per l’economia del Paese". E il mercato applaude, con il titolo che ieri ha guadagnato l’1,7%.

Il buon andamento porta una naturale conseguenza: "una solida generazione di capitale in eccesso", dunque Ca’ de Sass "è pronta a fare una valutazione su una potenziale distribuzione agli azionisti dal momento che non vedo nessun tipo di M&A che possa generare valore, ma questa valutazione sarà fatta a fine anno", ha precisato il banchiere.

Messina ha poi annunciato che "la forte spinta tecnologica comporterà un apporto aggiuntivo al risultato corrente lordo 2025 pari a circa 500 milioni di euro, non previsti nel Piano di Impresa 2022-2025". Intesa Sanpaolo ha "conseguito il miglior semestre di sempre, investendo significativamente in tecnologia per continuare ad avere successo in futuro".

"I primi sei mesi 2023 sono stati particolarmente positivi per noi: abbiamo confermato la capacità di generare una redditività significativa e sostenibile con rilevante beneficio di tutti gli stakeholders; al contempo abbiamo lanciato isybank e Fideuram Direct, due iniziative qualificanti del Piano d’impresa che ci pongono all’avanguardia in termini di offerta interamente digitale alla nostra clientela. Tutto ciò confermando la centralità del programma promosso dalla banca a favore della riduzione delle disuguaglianze nel Paese", ha aggiunto il ceo di Intesa Sanpaolo.

La presentazione della semestrale è stata l’occasione anche per ribadire l’attenzione nei confronti dei dipendenti, che "sono l’asset principale di Intesa Sanpaolo". In una fase con un incremento significativo della redditività, e considerato l’aumento del costo della vita, ha concluso Messina, guardiamo al "rinnovo del contratto che lega le nostre persone alla banca, previsto a partire dal prossimo anno, e abbiamo dato immediata disponibilità all’aumento richiesto dai sindacati".