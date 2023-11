Intesa Sanpaolo, trimestre record. L’utile vola oltre i 6 miliardi (+85%)

Oltre sei miliardi di profitti, in crescita dell’85,3%. E un futuro che si tinge di rosa. L’aumento dei tassi d’interesse lucida i conti di Intesa Sanpaolo, che brinda ai migliori nove mesi di sempre battendo le previsioni degli analisti e strizzando l’occhio a Piazza Affari, dove ieri il titolo ha guadagnato l’1,6% a 2,56 euro. Ma per gli azionisti della banca le buone notizie non finiscono qui: il cda, infatti, ha deciso di dare il via libera a un acconto sul dividendo per 2,63 miliardi, praticamente raddoppiato rispetto all’anno scorso. Sempre a proposito di buone notizie, anche i dipendenti hanno di che essere soddisfatti, con la conferma da parte del Ceo Carlo Messina di procedere con l’aumento richiesto di 435 euro mensili per il 2024 e con l’intenzione di anticipare entro la fine del 2023 gli "incrementi retributivi sul quarto trimestre dell’anno, procedendo anche al ripristino della base piena di calcolo del Tfr, in attesa degli esiti della contrattazione nazionale di settore".

Nei primi nove mesi dell’anno Intesa Sanpaolo ha messo a segno un utile netto di 6,12 miliardi (+85,3%), interessi netti per 10,65 miliardi (+65,5%) e commissioni nette per 6.448 milioni di euro. Si è ridotta ulteriormente l’esposizione verso la Russia, scesa sotto lo 0,2% dei crediti a clientela complessivi del gruppo. Risultati rilevanti anche per il terzo trimestre, che si è chiuso con un utile di 1,9 miliardi. In questo contesto le prospettive superano le aspettative. Per il 2023, infatti, il gruppo ha rivisto al rialzo le stime dell’utile netto, con una previsione di oltre 7,5 miliardi, mentre "per i due anni successivi sarà superiore a quest’anno", ha assicurato il Ceo di Intesa Sanpaolo.

I dividendi maturati sono di 4,3 miliardi, dei quali 2,6 miliardi saranno pagati il 22 novembre come acconto, salito a 14,40 centesimi per azione contro i 7,38 centesimi del 2022, importo che corrisponde a un rendimento (dividend yield) del 5,7%, il migliore fra tutte le banche europee.

Accelera il percorso per la trasformazione digitale che, grazie alle nuove tecnologie, porterà un contributo aggiuntivo di oltre 500 milioni non previsti nel piano d’impresa. In questo contesto si inserisce Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, sulla quale recentemente l’Antitrust ha avviato un’istruttoria sulla migrazione dei clienti. C’è stata la "migrazione di circa 300mila clienti, con un indice di soddisfazione assai elevato, così come è positiva l’adesione a Isybank di oltre 50mila clienti provenienti da altre banche", ha evidenziato Messina.

Infine, sul fronte della sostenibilità, la banca conferma l’impegno di 1,5 miliardi per sostenere il sociale entro il 2027, in aggiunta al miliardo del periodo 2018-2021, e annuncia la creazione di una nuova unità organizzativa che si chiamerà Intesa Sanpaolo per il Sociale e che avrà sede a Brescia.