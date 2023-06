Intesa Sanpaolo: ok agli aumenti salariali per i bancari

Intesa Sanpaolo apre alle richieste di aumenti salariali dei sindacati per il rinnovo del contratto dei bancari. Un sì pesante della prima banca italiana, che condizionerà le trattative che dovrebbero iniziare a luglio con l‘Abi e che ha riscosso l‘immediato plauso dei sindacati, secondo cui "si tratta di un punto di partenza" ineludibile. Il ceo Carlo Messina, che aveva portato fuori la banca dal comitato sindacale Casl dell‘Abi lo scorso febbraio, è stato netto: è "inaccettabile", ha scandito, non "concedere aumenti consistenti ai lavoratori in banca" ha detto ieri all’assemblea della Fabi.

"Con un utile netto di 7 miliardi di euro, non ho coraggio a guardare in faccia le persone e dire che mi metto a negoziare su questo aspetto", ha rilevato Messina, che nei mesi scorsi aveva già varato delle misure in maniera autonoma senza l‘accordo a livello nazionale. Sulla stessa linea si è detto l‘ad della Bper Montani secondo cui "Messina ha ragione" ma resistenze per l‘adeguamento salariale ci sarebbero fra gli istituti di minori dimensioni o meno in salute di Intesa.

Sulla piattaforma dei sindacati sul rinnovo del contratto, "ci sono in corso le assemblee dei lavoratori in tutte le banche e fino a quando non si concludono non mi esprimerò" ha aggiunto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. E sempre a proposito di Intesa Sanpaolo, Patuelli ha definito "un dovere morale" avviare un percorso per far rientrare la maggiore banca italiana nel Casl, il comitato affari sindacali dell’Abi, percorso auspicato dal segretario della Fabi Lando Maria Sileoni.

Alberto Levi