Intesa in campo per il sociale . Subito gli aumenti ai dipendenti

Intesa Sanpaolo rivendica un ruolo da protagonista nella lotta alle diseguaglianze, forte della decisione di destinare 1,5 miliardi di euro nel quinquennio per promuovere una società più equa e inclusiva. "Siamo la più grande fondazione che opera in Italia", "un’istituzione del nostro Paese, tra le più importanti che l’Italia ha e di cui dovremmo vantarci", afferma l’ad Carlo Messina, ricordando come l’impegno sociale della prima banca italiana si aggiunga al contributo "incomparabile", secondo solo alla Bce, nella sottoscrizione dei Btp, ai 500 miliardi di finanziamenti, pari a un terzo del Pil, erogati a famiglie e imprese e alla gestione di 1.200 miliardi di risparmi privati.

L’impegno nel sociale, pari a 300 milioni all’anno fino al 2027 (200 di contributi e 100 per i costi di struttura), giustifica la scelta – comunicata contestualmente – di non pagare la tassa sugli extraprofitti, pari a 828 milioni di euro, mettendo a riserva, come consentito dal governo, un ammontare pari a 2,5 volte il suo importo. "Mi sembra la soluzione più corretta" per una banca che "già mette a disposizione della comunità un miliardo e mezzo", afferma Messina. "Credo che la valutazione di quello che fa la banca particolarmente nella lotta alle disuguaglianze e per il sociale – rimarca – debba essere guardato con attenzione molto significativa da tutti nel nostro Paese" e "inviterei a non banalizzare quando si parla di soggetti che", come Intesa, "sono delle istituzioni".

Il racconto dell’impegno della banca ha occupato l’incontro "Nessuno escluso. Crescere insieme in un Paese più equo", organizzato a Brescia, dove avrà sede una apposita divisione, "Intesa Sanpaolo per il sociale", composta da un migliaio di persone. Un riconoscimento al presidente emerito, Giovanni Bazoli, che ha plasmato Cà de Sass con la sua visione di un sistema bancario orientato al progresso sociale e non solo al profitto. Papa Francesco, in un messaggio, ha espresso l’auspicio che il dibattito promosso da Intesa contribuisca "concretamente a disegnare un modello di sviluppo in grado di generare soluzioni nuove". L’impegno di Cà de Sass parte dall’attenzione ai suoi 100 mila dipendenti. Deciso l’anticipo già in questo trimestre degli incrementi retributivi, in media 435 euro mensili, che sindacati stanno negoziando l’Abi e il ripristino della base piena di calcolo del Tfr.

Red. Eco.