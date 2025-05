Intesa difende il Golden Power: "Il risparmio è sicurezza nazionale"

"Il risparmio è una questione di sicurezza nazionale". Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, entra nel cuore del risiko bancario italiano, difendendo l’uso del Golden Power da parte del governo. In un mercato attraversato da tensioni, offerte ostili e ricorsi al Tar, il banchiere più potente d’Italia – finora osservatore silenzioso – richiama i contendenti all’ordine: "Serve responsabilità. E soprattutto, rispetto per l’immagine del nostro Paese". L’occasione è il Consiglio nazionale del Fabi, il sindacato dei bancari, dove ieri Messina ha auspicato la fine di una fase "di grande incertezza, dialettica e ostilità" che non sta offrendo "un’immagine da best practice".

Un passaggio del suo intervento lo ha dedicato esplicitamente a Unicredit, impegnata su più fronti: dall’offerta su Banco Bpm alla potenziale mossa sul Leone di Trieste. "Se Orcel decidesse di scalare Generali lo chiamerei e gli direi: fermati" ha detto Messina, aggiungendo che gestire più operazioni contemporaneamente può generare entropia e compromettere la stabilità del sistema. In altre parole: prima si chiudono i fronti aperti in Italia e in Germania, poi si potrà pensare ad altro.

Il Golden Power, ormai divenuto parte integrante del nuovo lessico finanziario italiano, viene visto da Messina come uno strumento legittimo e coerente con i tempi. "In un mondo nuovo come quello che viviamo, non mi stupisce il suo utilizzo da parte del governo", ha detto, precisando però che va esercitato con attenzione al quadro normativo e regolamentare europeo. Sulla stessa linea il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che ha definito le condizioni imposte a Unicredit "né astruse né inattese", augurandosi che da Piazza Gae Aulenti alla fine "un’offerta vera arrivi", dato che fin dal giorno del lancio considera l’Ops "totalmente inadeguata".

Protagonista su un altro tavolo del risiko, Luigi Lovaglio, ad di Mps, ha rivendicato la correttezza della sua offerta su Mediobanca, definendola "fair", pur con lo sconto in Borsa che la rende meno appetibile. "Se decide il mercato, la portiamo a casa, perché crea valore per tutti" ha affermato, rilanciando però i suoi dubbi sugli aspetti economici e finanziari dell’operazione di Piazzetta Cuccia. Per Lovaglio, Mediobanca potrebbe essere il punto di partenza per un futuro consolidamento con Banco Bpm. Ma non adesso. Anche Castagna frena: "In questo momento creerebbe solo ulteriore confusione in un sistema già turbolento".

Più ordinata la visione di Carlo Cimbri, presidente di Unipol, che si chiama fuori dalle pressioni politiche e difende l’Ops di Bper su Popolare di Sondrio come l’operazione "più semplice sul mercato", con un chiaro "senso industriale". E Intesa Sanpaolo? Messina è stato netto: nessuna ambizione su Generali, anche per limiti antitrust evidenti. Lo spazio di crescita si troverà altrove, "nel private banking o nell’asset management, magari con realtà estere".