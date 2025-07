Gozzi (Federacciai) sui dazi: “Von der Leyen inadeguata. Paghiamo anni di errori”

“Faccio un altro mestiere – risponde Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e alla guida di Duferco –, ma noto che alcuni argomenti non sono stati neanche sfiorati. Mi riferisco ad esempio ai dazi interni esplicitamente richiamati nel rapporto Draghi, che hanno effetti negativi sull’intero sistema industriale Ue”.

Antonio Gozzi presidente di Federacciai

Una svista?

“Una scelta. Perché fanno parte del sancta sanctorum del green deal e dei disastri di Timmermans e di von der Leyen. Eppure, erano stati citati esplicitamente nella lettera con cui Trump ha annunciato i dazi per l’Europa. Mi ha colpito von der Leyen quando ha detto che la forza dell’Ue sta nel fatto che siamo un grande e ricco mercato. Cioè, non siamo forti per la capacità di produrre valore aggiunto ma di consumare. Ma se prima non si produce ricchezza, come si fa a consumare? Una posizione che coglie appieno l’inadeguatezza della presidente della Commissione”.

Insomma, si poteva fare meglio?

“C’è un altro tema che non è stato affrontato: il rischio di un’invasione dei prodotti cinesi e asiatici che si stanno spostando nel mercato più ricco e libero del mondo, che non riesce neanche a mettere in campo misure anti-dumping. Negli Usa si decidono in 6 mesi, da noi in 2 anni e mezzo, quando i buoi sono già scappati. Ho l’impressione che l’Europa non abbia ancora capito che è cambiato il paradigma del commercio mondiale e non siamo più nell’era della globalizzazione. Anche allora l’Ue ha consentito che intere filiere produttive si delocalizzassero. Il risultato è che non esiste più la chimica, la siderurgia a ciclo continuo e, ora, l’automotive. Eppure avevamo un vantaggio competitivo sui cinesi che abbiamo ormai perso. Il risultato è che sono stati persi milioni di posti di lavoro. E poi ci si stupisce se prevalgono gli estremismi”.

Anche lei è anti-europeista?

“Il contrario. L’Europa ha fatto tante cose buone, dal mercato unico all’euro. Ma è ovvio che se non si preoccupa dei problemi sociali, viene avvertita come nemica dei cittadini, una tecnocrazia autoreferenziale, ideologica che rappresenta solo un appesantimento dei costi. Come si fa, ad esempio, a ipotizzare una tassa per le imprese che fatturano oltre 100 milioni? In Italia sono 3.400 e rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo”.

E ora cosa succede all’industria italiana?

“La situazione è pesante perché ai dazi del 15% occorre aggiungere la svalutazione del dollaro. Messi insieme, siamo al 30%. Ma il problema da porsi è se l’Europa vuole ancora un’industria. A parole dice di sì, ma poi l’unica cosa che fa è rinviare senza prendere misure concrete. Perché se lo facesse, rischierebbe di far saltare la maggioranza”.

Servono misure compensative per le imprese?

“La risposta è articolata. Ci sono settori del made in Italy che possono affrontare i dazi spalmando i rincari dei prezzi un po’ sui produttori, un po’ sulla distribuzione e la restante parte sui consumatori americani. Ma ci sono settori per i quali potrebbe esserci lo stesso effetto del Covid”.

Anche per l’acciaio?

“I dazi sono rimasti al 50% anche se potrebbe essere un meccanismo di quote. Ma anche qui scontiamo un errore di fondo. Biden aveva proposto, dopo le proteste Ue, un’area di libero scambio con Canada, Stati Uniti, Messico, Europa, Corea del Sud, Giappone e Australia. Unica condizione: conservare barriere di protezione contro l’acciaio cinese. Ma l’Europa ha rifiutato, anche perché tutte le volte che la Germania sentiva parlare di dazi contro la Cina, andava in difficoltà. Pensi, invece, come sarebbe stato importante, oggi, un accordo come questo”.