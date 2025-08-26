Internet dallo spazio, da Starlink a Iris²: costi, vantaggi e sostenibilità delle mega-costellazioni di satelliti

Roma, 26 agosto 2025 – Possono tutte trasmettere servizi internet dallo spazio, ma equiparare i servizi satellitari come quelli di Starlink (di proprietà di Elon Musk), della OneWeb franco-britannica o dell’Iris² dell’Unione europea equivale a paragonare una catena di fast fashion, un negozio di abiti vintage e una boutique di lusso. Le mega-costellazioni – che possono essere composte da centinaia o persino migliaia di satelliti – sono una fonte di connettività sempre più praticabile in tutto il mondo, soprattutto nelle aree remote o scarsamente popolate.

Allo stesso tempo, i servizi internet satellitari in Europa – come la futura rete Iris² e l’attuale OneWeb – sono spesso, erroneamente, paragonati allo Starlink di Musk. Negli ultimi anni, la guerra in Ucraina ha anche messo in luce l’importanza della connettività basata nello spazio nelle regioni colpite da conflitti, sottolineando anche la rilevanza geopolitica delle mega-costellazioni. I satelliti a banda larga raramente operano a piena capacità, poiché la maggior parte della popolazione mondiale vive in una minuscola frazione delle terre emerse, il che significa che i satelliti operano frequentemente su aree disabitate.

Questo può complicare la sostenibilità economica di internet via satellite, a causa dei costi elevati rispetto ai ricavi, sebbene gli operatori possano compensare il sottoutilizzo attraverso strategie come copertura mirata, contratti con imprese e concentrazione sulle aree con forte domanda di banda larga rurale o remota. Il risultato è una gamma di operatori più ampia di quanto si possa immaginare. Ecco cosa c’è da sapere sui principali attori europei e statunitensi.

Starlink e Kuiper: le catene fast fashion

Starlink e Kuiper, con sede negli Stati Uniti, sono l’equivalente, nell’internet satellitare, delle catene di fast fashion: il loro modello di business si basa sul mettere in orbita molti satelliti a basso costo per ottenere una copertura globale.

La costellazione di Starlink ha in servizio oltre 8.000 satelliti, mentre quella di Kuiper è molto più ridotta, contando attualmente poco più di 100 satelliti.

I satelliti a basso costo della coppia durano da cinque a sette anni prima di bruciarsi al rientro nell’atmosfera terrestre, il che significa che sono necessari lanci continui per mantenere le costellazioni, cosa costosa.

Starlink riduce i costi grazie all’integrazione verticale di SpaceX – progettando e producendo internamente i satelliti e lanciandoli con il suo razzo riutilizzabile Falcon 9.

Kuiper, una controllata del gigante statunitense dell’e-commerce Amazon, cerca di ottenere simili economie di scala costruendo i propri satelliti – con la casa madre Amazon interessata ad ampliare l’accesso alla banda larga per alimentare la crescita del suo mercato online.

Kuiper dipende da fornitori esterni di lanci, inclusi – finora – Arianespace, ULA e SpaceX. Guardando al futuro, i costi di lancio potrebbero ridursi sensibilmente una volta che Blue Origin – la compagnia spaziale privata di Jeff Bezos – riuscirà a rendere riutilizzabile il razzo New Glenn. Detto ciò, nonostante il legame comune con il fondatore di Amazon, Blue Origin e Kuiper restano imprese separate, a differenza del modello integrato SpaceX-Starlink.

Starlink e Kuiper sono “pronte ad affermarsi come un quasi duopolio grazie alla loro scala senza pari e ai vantaggi competitivi”, secondo Antoine Lebourgeois, analista della società finanziaria Stifel, in un rapporto di mercato pubblicato nel giugno 2024.

Tuttavia, la sostenibilità economica non è garantita, secondo Pierre Lionnet, veterano direttore della ricerca presso la lobby spaziale ASD-Eurospace, che mette in dubbio la redditività a lungo termine di Starlink. La strategia di Musk di aggiungere continuamente satelliti per aumentare la velocità nelle aree congestionate non è sostenibile, sostiene, osservando che i costi di lancio restano fissi.

La redditività di Kuiper è ancora più incerta perché dipende da razzi di terze parti per i lanci, ha detto inoltre Lionnet intervistato da Euractiv.com. Prevede che non sarà in grado di eguagliare le tariffe di abbonamento inferiori di Starlink senza subire perdite significative. Ma proprio come l’approccio “tanto volume, basso prezzo” dell’industria del fast fashion, Starlink e Kuiper sembrano intenzionate a conquistare grandi quote di mercato a qualunque costo, anche ambientale. Sebbene i razzi riutilizzabili siano più sostenibili dei razzi monouso, l’operare enormi costellazioni che richiedono lanci continui genera una sostanziale impronta di CO₂.

Eutelsat, SES, Viasat: i negozi vintage

SES (Lussemburgo), Eutelsat (Francia-Regno Unito) e Viasat (Stati Uniti) sono operatori satellitari storici che affrontano un calo dei ricavi dalla trasmissione televisiva via satelliti geostazionari (GEO) in orbita a 36.000 km. In risposta, si stanno orientando verso servizi internet satellitari – tipicamente rivolti a mercati di nicchia come aviazione, marittimo, governo e connettività rurale.

Il trio fatica a competere con le costellazioni statunitensi in orbita terrestre bassa (LEO) come Starlink e Kuiper, che operano sotto i 1.500 km, vantando così latenza molto più bassa e velocità più elevate. Solo Eutelsat, tramite OneWeb, ha una presenza in LEO, con una flotta di 600 satelliti.

Tuttavia, OneWeb non beneficia delle economie di scala dei concorrenti statunitensi: i suoi satelliti e terminali sono prodotti da fornitori esterni. Inoltre, Eutelsat non sta sviluppando un proprio lanciatore riutilizzabile – quindi non può competere con Starlink e Kuiper sul prezzo.

Nonostante i costi significativamente più alti e i terminali più grandi e meno portatili, OneWeb è visto dalle autorità europee come un potenziale piano B rispetto a Starlink – per le operazioni militari ucraine – in mezzo alle crescenti preoccupazioni per le attività politiche di Musk e per dichiarazioni che evidenziano i rischi della dipendenza da Starlink. Ma OneWeb non può eguagliare le velocità di Starlink per i civili, limitandone l’utilità come sostituto delle infrastrutture di telecomunicazione danneggiate dagli attacchi russi. Nel complesso, il trio storico ha un’aria di gloria sbiadita mentre queste imprese un tempo popolari nella tv satellitare lavorano per riposizionarsi e riciclare le proprie offerte per un’era dominata da internet. Ma vendere internet satellitare con un fascino di nicchia (e, si spera, economicamente sostenibile) potrebbe dare loro nuova attrattiva – guadagnando il paragone con i negozi vintage.

IRIS²: la boutique di lusso

L’Iris² dell’Ue è un progetto all’avanguardia per comunicazioni satellitari sicure, paragonabile alla Proliferated Warfighter Space Architecture degli Stati Uniti, il programma Usa per una rete stratificata di satelliti militari. Destinata a diventare operativa entro il 2030, con una flotta di 290 satelliti, Iris² è progettata per fornire comunicazioni sicure ai capi di Stato dell’Ue, ai ministri, ai servizi di intelligence e alle forze armate. Se fosse un marchio di moda di lusso, la prima collezione di Iris² si ispirerebbe fortemente al “military chic”.

Detto ciò, come spesso accade con le iniziative dell’Ue, l’ambito del progetto si è ampliato includendo la fornitura di connettività alle aree svantaggiate e consentendo la commercializzazione tramite concessioni a operatori privati. L’Ue ha anche aperto Iris² a partner affini: Islanda e Norvegia dovrebbero aderire presto, mentre il Commissario europeo per lo spazio Andrius Kubilius ha recentemente detto a Euractiv.com che accoglierebbe anche Regno Unito e Ucraina. Quindi il progetto sta diventando meno un club esclusivamente UE.

Ciononostante, il paragone con il lusso riflette l’attenzione centrale di Iris² sulle comunicazioni sicure per i governi. Da qui la sua dipendenza da apparecchiature all’avanguardia con caratteristiche futuristiche come la crittografia post-quantistica. Inoltre, l’approccio multi-orbita della mega-costellazione è presentato come più sostenibile, riducendo i rischi di collisioni tra satelliti e aumentando resilienza e ridondanza.

Iris² è sviluppata da un consorzio di operatori satellitari storici europei, tra cui Eutelsat, SES e la spagnola Hispasat, con responsabilità che spaziano dai satelliti LEO e MEO alle infrastrutture a terra. Facendo affidamento su attori europei già consolidati, il progetto sottolinea il suo carattere “made in Europe” e punta a distribuire i costi e migliorare la sostenibilità economica.

“Questa costellazione europea permette ai piccoli operatori europei di fare affidamento su un’infrastruttura condivisa, mettere in comune le proprie risorse e beneficiare di economie di scala”, ha detto Lebourgeois a Euractiv.com. “A mio avviso, è l’unico modo praticabile per competere con giganti come SpaceX e Amazon”.

La futura costellazione Iris², con la sua enfasi su tecnologie militari all’avanguardia – e la dipendenza dai (costosi) lanciatori sovrani di Arianespace – comporta un prezzo elevato di 10,6 miliardi di euro, guadagnandosi il paragone con una boutique di lusso “made in Europe”. Anche se l’instabilità geopolitica crescente implica che investire in una nuova costellazione sovrana per comunicazioni europee sicure non sia affatto un semplice lusso.