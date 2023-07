Guerra delle intelligenze artificiali. Arriva Google e sbarca in Italia: Musk prepara la sfida a ChatGpt

Roma, 14 luglio 2023 – Se l’intelligenza artificiale fosse un campo di battaglia – e per molti versi lo è – i protagonisti della contesa sarebbero dei capitani di ventura a capo di eserciti privati, pronti a sfidarsi l’uno con l’altro senza esclusione di colpi. Se, invece, fosse una nuova frontiera, un territorio sconosciuto da colonizzare, i pionieri sarebbero comunque dei capitani di ventura in un Far West del XXI secolo. Fuor di metafora, è cominciata una AI WAR, una guerra per l’intelligenza artificiale generativa che si combatte in assenza di regole d’ingaggio, senza cioè che vi siano leggi all’altezza della posta in gioco, salvo le importanti ma insufficienti normative sulla privacy. In questa battaglia campale stanno entrando in azione tutti i big del settore, con investimenti miliardari, mentre i poteri pubblici assistono impotenti e nessuno si cura degli allarmi che pure vengono lanciati, anche se non soprattutto dagli addetti ai lavori.

Tutto è cominciato con OpenAi – finanziata dalla Microsoft fondata da Bill Gates – e il suo sistema ChatGPT, divenuto popolare in breve tempo per la sua capacità di generare testi, fotografie, conversazioni, e ora sono in gioco altri due campioni come l’immancabile Elon Musk, con una nuova società denominata (con poca fantasia) xAI, e il potentissimo Sundar Pichai, capo dell’universo Google, che ieri ha lanciato anche in Italia (e altre decine di Paesi) la sua risposta a ChatGPT, chiamata Bard. Questi bot, ossia programmi che si sostituiscono alla persona umana, promettono di cambiare radicalmente il nostro rapporto con la scrittura, la lettura, la produzione di testi e immagini; in prospettiva, una rivoluzione. Meglio: una rivoluzione nella rivoluzione, se pensiamo che l’insieme dei sistemi di intelligenza artificiale pare destinato a sconvolgere molte delle nostre relazioni economiche e sociali. Si profilano – potenzialmente – licenziamenti di massa fra i colletti bianchi, sistemi raffinatissimi di controllo poliziesco, meccanismi di selezione sociale inquietanti (richieste di mutuo, casa, lavoro vagliate da macchine), per non dire del timore che l’intelligenza artificiale diventi così intelligente (e soprattutto così indipendente) da sfuggire al controllo dei capitani di ventura, novelli apprendisti stregoni.

Pochi mesi fa un migliaio di addetti ai lavori propose di sospendere per sei mesi la ricerca avanzata nell’intelligenza artificiale. "Dobbiamo lasciare che le macchine inondino i nostri canali di informazione con propaganda e falsità? Dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero superarci e sostituirci? Queste decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti", così scrivevano in un appello i mille, fra i quali Musk, ma anche Geoffrey Hinton, padre della ricerca nel settore, che ha lasciato Google per poter "parlare più liberamente" e altri vip come Steve Wozniak, cofondatore di Apple. La moratoria volontaria ovviamente non c’è stata, né i governi l’hanno imposta, come pure i mille suggerivano.

Negli Usa è stata appena aperta un’indagine su OpenAI per sospetta violazione dei diritti, cioè dei dati privati, dei consumatori, ma non è abbastanza.

Il Parlamento europeo vorrebbe fare di più e nel giugno scorso ha approvato il progetto di una legge, al momento unica al mondo, per introdurre alcuni vincoli all’impiego dell’intelligenza artificiale, classificando quattro categorie di rischio: inaccettabile; alto; limitato; minimo. Bene che vada, però, la legge entrerà in vigore nel 2027 e poiché quattro anni, per i bot, corrispondono ai secoli dei comuni mortali, è facile identificare il livello di rischio che tutti stiamo correndo: né minimo, né limitato, ma probabilmente alto; e speriamo che non si riveli inaccettabile.