L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo dello sport, l’esempio della pallavolo in Italia

Roma, 11 luglio 2025 – Sport: una parola, innumerevoli significati. Emozione, business, benessere, ma non solo. Al giorno d’oggi, all’interno dell’immenso vocabolario 'sport addicted’ c’è un nuovo ospite che, a velocità a dir poco sorprendenti, continua a guadagnare posizioni, ovvero l’intelligenza artificiale.

Chi investe di più

Secondo l’indagine condotta da Precedece Research, il mercato globale dell’AI applicata nel mondo dello sport, dopo aver sfiorato i 9 miliardi di ricavi nel 2024, supererà quota 10 miliardi entro la fine dell’anno corrente. Si prevede inoltre che le entrate andranno ben oltre la soglia dei 60 miliardi (+500%) entro i prossimi 9 anni, registrando una crescita media annuale del 21% nel corso del periodo preso in analisi. A livello prettamente geografico, il Nord America emerge in qualità di leader della business unit perché rappresenta la quota di mercato più sostanziosa (35%) grazie, in particolar modo, a leghe e franchigie all’avanguardia come, ad esempio, la NFL, l’NBA e la MLB. Subito dopo abbiamo l’Europa (2° con il 24%) che conquista la medaglia d’argento grazie all’apertura nei confronti della tecnologia del momento da parte dei più importanti campionati di calcio e alla collaborazione delle società sportive della football industry con centri di ricerca e università del territorio. Il gradino più basso del podio è occupato, infine, dal continente asiatico (3° con 22%) in virtù degli investimenti mirati ed efficaci effettuati da paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud.

L’esempio nel basket e nel volley

Il basket americano, la nota franchigia NBA, in base a quanto specificato dal portale Basketball Network, sta ideando un sistema di ultima generazione per avere, in lassi di tempo relativamente brevi, le registrazioni di ogni match giocato dalle squadre. L’obiettivo di quest’iniziativa? Analizzare ogni dettaglio, in particolar modo, le cause di infortuni frequenti come quello al tendine d’Achille che, con il passare delle stagioni, risultano sempre più ricorrenti e pericolosi per gli atleti. Dal basket si passa alla pallavolo e, per l’occasione, emerge una realtà 100% made in Italy, ovvero il Vero Volley che di recente ha stretto una partnership strategica con K-Sport al fine di utilizzare sensori AI addicted avanzati per monitorare parametri e prestazioni dei giocatori della prima squadra maschile durante gli allenamenti e, di conseguenza, evitare infortuni dovuti a sovraccarico. “Oggi se pensi e parli dell’intelligenza artificiale non si può che intendere una tecnologia dirompente – afferma Gianpaolo Martire, Responsabile Marketing del Vero Volley. Fra i molti impieghi dell’AI vi sono quelli in campo social, video e grafico, nonché quello collegato al comparto logistico legato all’ottimizzazione degli spostamenti delle prime squadre durante la stagione, sino agli applicativi per il fan engagement, sia in ottica di virtual advertising che di realtà aumentata. Ci sono inoltre tanti strumenti operativi che semplificano notevolmente il lavoro ripetitivo, dal tagging automatico delle foto per gestire meglio gli archivi dei contenuti ai tagli e adattamenti di video di gioco, per formato, tone of voice e testo a seconda del tipo di social media a cui il contenuto è indirizzato. In ultimo, ma forse per prima come importanza, insieme a quella del tema allenamenti, prevenzione infortuni, load management, c’è l’area della vendita, sia B2C e digitale, tramite nuovi adattivi e più performanti sistemi di marketing automation e gestione del CRM, sia B2B attraverso dei tool che permettono di reperire lead aziendali, già presenti online, secondo criteri di interesse definiti specificatamente”.

Il ruolo dell’AI nella pratica sportiva dei disabili

Ulteriori spunti sullo scenario a tema intelligenza artificiale e sport provengono da Francesco Elmi, AI Expert con esperienza anche nel mondo sportivo: “L’AI è una culla di opportunità. L’unica cosa che ci può dividere o allontanare da essa è il coraggio di osare perché le potenzialità messe a disposizione sono davvero innumerevoli. In primo luogo, in ottica medicina sportiva. Infatti, avatar e assistenti virtuali di ultima generazione possono velocizzare i processi di analisi, scansionando gli atleti nel vero senso della parola. In questo modo, in supporto a medici e operatori del settore in carne ed ossa, potremo, anzi possiamo scovare con anticipo eventuali problematiche e salvaguardare il benessere e la vita degli atleti. Ma non è tutto perché l’AI funge anche da ponte “inclusivo”, supportando, ad esempio, a 360° i ragazzi sordi che vogliono mettersi in gioco e approcciare una nuova disciplina”.