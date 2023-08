Intelligenza artificiale a due facce "Minaccia 8,4 milioni di lavoratori"

di Elena Comelli

La nuova era dell’intelligenza artificiale assicura miliardi di utili a chi è ben posizionato, ma può causare anche gravi danni a tutti quelli che restano indietro. A lanciare l’allarme è Confartigianato, che nel suo ultimo rapporto stima oltre un terzo degli occupati in Italia a rischio per l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione. Proprio nelle stesse ore, il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, esultava per i risultati stratosferici della sua azienda e avvertiva: "Una nuova era informatica è cominciata. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal calcolo generico al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa".

Con il boom dell’intelligenza artificiale, Nvidia ha registrato tassi di crescita sorprendenti: nel secondo trimestre dell’anno i ricavi sono saliti a 13,5 miliardi, l’88% in più rispetto al primo trimestre e il 101% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Solo dall’inizio dell’anno il titolo ha guadagnato a Wall Street quasi il 230%. E i ricavi crescono ancora: dovrebbero arrivare a 16 miliardi nel trimestre in corso. Un balzo avvenuto nonostante le restrizioni americane alle esportazioni dei chip più avanzati in Cina, uno dei maggiori mercati per Nvidia. Secondo Huang, "la gara per adottare l’intelligenza artificiale generativa è iniziata". Proprio questa potrebbe trasformarsi in una seria minaccia per i Paesi che non si stanno attrezzando. La sua diffusione metterebbe infatti a rischio ben 8,4 milioni di lavoratori italiani, compresi quelli più qualificati. Il 36,2% della forza lavoro, secondo il rapporto di Confartigianato, ne subirà l’impatto. La regione più esposta è la Lombardia, con il 35,2% degli occupati assunti nel 2022 in bilico. Segue il Lazio con il 32%, mentre Piemonte e Valle d’Aosta sono insieme al terzo posto con il 27%. Prospettive ancora più cupe per le altre grandi economie europee. In Germania e Francia i lavoratori a rischio sono rispettivamente il 43% e il 41,4%. Nel complesso anche la media europea è superiore alla nostra: 39,5%. Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate, a contenuto intellettuale e amministrativo.

Si va dai tecnici dell’informazione ai dirigenti amministrativi e commerciali, passando per gli specialisti in scienze e ingegneria, insieme ai dirigenti della pubblica amministrazione. A rischiare di meno invece sono le attività lavorative che hanno una componente manuale non standardizzata. Tuttavia l’intelligenza artificiale da rischio può trasformarsi in un’opportunità. Secondo il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, "non va temuta bensì governata dall’intelligenza artigiana". Confartigianato evidenzia proprio come l’IA sia l’arma che le imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività. In particolare il 6,9% delle piccole aziende italiane utilizza robot nei propri processi, superando così il 4,6% della media europea e, in particolare, doppiando il 3,5% della Germania. Inoltre il 5,3% delle Pmi fa ricorso a sistemi di intelligenza artificiale e il 13% prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’IA.