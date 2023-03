Alimenti e integratori proteici, è boom in Italia e nel mondo

Alimenti proteici: boom di vendite

All’inizio c’erano solo le barrette, poi gli scaffali di supermercati, ipermercati, farmacie e negozi specializzati si sono riempiti di ogni genere di prodotto, purché nella sua versione proteica: dal pane alla pasta, dal gelato allo yogurt, dai budini ai pancake, fino alle patatine fritte. Da qualche anno, il giro d’affari di tutti i cibi che riportano in etichetta l’aggettivo ‘proteico’ cresce in maniera esponenziale, in Italia e non solo: secondo l’osservatorio Immagino di Gs1 Italy, giunto alla dodicesima edizione e riferito al 2022, i 2.688 prodotti ricchi di proteine individuati nei supermercati hanno registrato vendite pari a 1,27 miliardi di euro (+8,4% rispetto all’anno precedente). Tra le categorie chiave spiccano i dessert freschi, gli alimenti per sportivi, i piatti pronti vegetali e gli affettati. E sono circa 7,5 milioni le famiglie italiane che hanno acquistato, nell’anno preso in esame, prodotti proteici. Ma cosa determina il successo planetario di questo genere di alimenti, nonché degli integratori proteici? Sicuramente la percezione, potenziata dal marketing alimentare, che le proteine siano ‘dietetiche’, dunque sarebbe lecito ingerirne in abbondanza senza ingrassare. Non solo: i cibi proteici sono frequentemente associati a un’idea di benessere, al miglioramento delle proprie performance sportive e, più in generale, fisiche e...