InOut, il focus è sull’accoglienza

In contemporanea con Ttg alla Fiera di Rimini ci sarà anche InOut|The Contract Community, il format ideato sempre da Ieg dedicato all’intera community dell’indoor e dell’outdoor per l’accoglienza turistica. La seconda edizione, dopo il positivo esordio del 2023, si inserisce in uno scenario di grande crescita per il turismo en plein air. Secondo i dati Faita, la stagione estiva appena trascorsa ha totalizzato 11,4 milioni di arrivi complessivi tra italiani e internazionali, pari al 3,5% in più rispetto alla stagione estiva 2023, mentre le presenze ammontano quasi a 71 milioni con un incremento del 1,3%. Uno spazio che assieme a Ttg occuperà tutti i 28 padiglioni dell’area fieristica riminese, consolidando la manifestazione come punto di riferimento del turismo mondiale.