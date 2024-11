Innovazione tecnologica nel settore del fumo, gli italiani quanto ne sanno?

Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto grandi passi avanti anche nel settore del fumo. I prodotti senza combustione rappresentano ormai una fetta importante del mercato ma le informazioni disponibili su questo tema sono ancora poche.

Fumo di sigaretta elettronica (foto iStock)

Secondo una ricerca del CENSIS, realizzata in collaborazione con Philip Morris Italia, il passaparola tra amici, parenti e conoscenti è il primo canale attraverso cui i fumatori vengono a conoscenza dell’esistenza dei prodotti alternativi alle sigarette. Temi rilevanti come quelli legati alla salute vengono relegati a fonti non autorevoli. Eppure, l’interesse sul tema è molto alto: indagini condotte da Eurispes, anche grazie al contributo di Philip Morris Italia, rivelano che, se fosse scientificamente provata l’esistenza di prodotti senza combustione meno dannosi di quelli tradizionali, il 90% circa degli utilizzatori di prodotti senza combustione ne vorrebbe essere informato.

Abbiamo chiesto agli italiani se si ritengono soddisfatti delle informazioni a loro disposizione sul tema e se secondo loro i prodotti senza combustione possono rappresentare una valida alternativa per quei fumatori che non smettono di fumare.

Per sapere di più sulla campagna Sfumature, è possibile visitare il sito Sfumature Italia e le pagine social Facebook e X.