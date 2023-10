Innovazione sostenibile nel futuro delle città: "La tecnologia migliora sicurezza e benessere"

Innovazione e sostenibilità sono le parole chiave per Eleonora Santoro (nella foto a destra), classe 1989, Head of Innovation & Esf di Rekeep, principale gruppo italiano attivo nell’Integrated Facility Management.

Quanto è importante l’innovazione per un’azienda come Rekeep?

"Da sempre per il nostro Gruppo l’innovazione non è semplicemente importante, ma è strategica, sia per quanto riguarda i processi aziendali, sia i servizi che offriamo. Solo apparentemente il nostro settore può sembrare a basso contenuto di innovazione: in realtà per fornire servizi di cleaning o manutenzioni rivolte a grandi patrimoni immobiliari o infrastrutture critiche come gli ospedali, servono tecnologie, soluzioni digitali, analisi dei dati. Per questa ragione, ormai da diversi anni nel nostro Gruppo esiste una struttura dedicata all’Innovazione che ha, tra le proprie responsabilità, anche quella di sviluppare progetti di open innovation e fare scouting tra startup innovative. Ma ha anche il compito di promuovere partnership con primari enti di ricerca, creando un network dell’innovazione da cui attingere per crescere".

Su quali ambiti di innovazione state lavorando?

"Le nostre soluzioni sono pensate per persone, edifici e città e anche i nostri investimenti in innovazione vanno di pari passo in questa direzione. Per quanto riguarda i servizi per le città, stiamo da tempo focalizzandoci sullo sviluppo di proposte per la smart city, a partire dalla valorizzazione dei big data, un patrimonio di informazioni a disposizione ma spesso non adeguatamente sfruttato dalla Pubblica Amministrazione. Ad esempio, la nostra piattaforma Ippodamo, un sistema di governo intelligente per interventi urbani, va in questa direzione. Sul fronte degli edifici la parola chiave è digital twin".

Cosa significa?

"Stiamo lavorando a vari progetti con l’obiettivo di assicurare ai nostri clienti, grazie alle tecnologie, una gestione del patrimonio immobiliare più efficiente, più puntuale e trasparente, a beneficio anche della sostenibilità degli immobili. Infine, per quanto riguarda le persone, ovvero i fruitori finali degli spazi che gestiamo, puntiamo a migliorare sicurezza e benessere, attraverso un monitoraggio in tempo reale, ad esempio, dei parametri di comfort".

Perché avete scelto di sostenere il Premio Luce?

"Crediamo che anche per gruppi internazionali come Rekeep sia fondamentale il confronto con il mondo delle startup e degli ecosistemi d’innovazione in genere. Per questo abbiamo scelto con entusiasmo di sostenere il premio di Luce! alla Startup inclusiva. Siamo convinti che le idee imprenditoriali capaci di coniugare innovazione, tecnologia e inclusività debbano essere incentivate e promosse. Tra i candidati al premio abbiamo trovato tante soluzioni, non solo innovative, ma attente alla sostenibilità sociale e ambientale".

l. m.