Innovazione, la sfida di Wind Tre Business

Wind Tre Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione, un progetto strategico che pone al centro la fiducia di chi l’ha scelta e sottolinea il suo approccio ’Open’, fatto di ascolto e di soluzioni concrete per ogni cliente. Con Open, Wind Tre Business mette in luce le sue caratteristiche distintive: Open significa aperti al cambiamento, all’ascolto, all’innovazione, ma soprattutto Open verso il futuro e la collaborazione.

Nell’era della trasformazione digitale, Wind Tre Business con le sue persone è in grado di abilitare il vero potenziale di ogni azienda, affiancando al valore dell’innovazione e delle soluzioni all’avanguardia il valore di coloro che ogni giorno rendono possibile il successo della propria azienda.

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre, sottolinea l’importanza di questa nuova visione. "Open – afferma Sedita – non è solo una parola, ma un impegno reale: significa essere vicini alle imprese, comprenderne le esigenze e offrire risposte innovative. Wind Tre Business è al loro fianco ogni giorno, trasformando la tecnologia in opportunità concrete per la crescita e la competitività".

Lo spot sviluppato da FBC & Partners, in onda dal primo giugno, offre una prospettiva inedita: il punto di vista di chi vive quotidianamente l’innovazione e il cambiamento grazie a Wind Tre Business. Girato da Giacomo Boeri, con una regia moderna e autentica porta in scena alcune aziende che hanno scelto Wind Tre Business e che diventano esempi concreti di come Open non sia solo un concetto, ma un modo autentico di creare valore insieme.

La campagna promozionale utilizza immagini evocative e iconiche e mette in scena i prodotti dei clienti del marchio su cui spicca la scritta Open, che lega Wind Tre Business alle aziende partner: Alice Pizza, ASdoMAR, Bauli, Centrale del Latte di Roma, Ceres, Fabriano, Givi, Kiko, Lemonsoda, Menz&Gasser, Pasta Garofalo.

Le persone di Wind Tre Business, professionisti che affiancano imprese, enti, imprenditori chiudono lo spot con un invito che spalanca le braccia al futuro: "La porta del futuro è Open. Come noi. Apriamola insieme".

Merita ricordare che lo spot è on air sulle principali reti generaliste e canali DTT in chiaro, con taglio a 30”. L’idea, come già sottolineato, è dell’agenzia FCB & Partners mentre la regia è appunto affidata a Giacomo Boeri. Infine la casa di Produzione è The Family, mentre l’editing è a cura di Xlr8. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.windtrebusiness.it