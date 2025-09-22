Innovazione e automazione nella finanza aziendale: la svolta del Gruppo Badano con Piteco

Il Gruppo Badano, attivo con sedici società nel settore energetico, ha avviato una trasformazione digitale della propria Tesoreria affidandosi a Piteco, azienda leader nei software di gestione finanziaria del gruppo Zucchetti. Questa collaborazione segna una svolta nell’innovazione dei processi finanziari interni, puntando su digitalizzazione, automazione e centralizzazione dei pagamenti per affrontare un mercato in continua evoluzione e rafforzare la competitività aziendale.

Innovazione come leva di crescita

Alla base del progetto c’è una visione precisa: innovare per rendere più solida, sicura ed efficiente la gestione delle risorse finanziarie. Il Gruppo Badano ha scelto di dematerializzare, semplificare e tracciare tutti i processi di autorizzazione dei pagamenti, centralizzando la gestione delle transazioni e ottimizzando le economie di scala. L’obiettivo è migliorare significativamente la qualità del servizio verso clienti e partner, ottimizzando i flussi finanziari e aumentando la trasparenza.

I vantaggi della collaborazione con Piteco

Grazie alle soluzioni Piteco, oggi tutte le disposizioni di pagamento – dai bonifici ordinari agli istantanei, fino ai pagamenti PagoPA, RiBa e SDD – vengono gestite su un’unica piattaforma digitale e integrata che offre una visione in tempo reale di tutte le operazioni finanziarie del Gruppo.

Questo consente un maggiore controllo dei flussi, l’eliminazione di errori e un’efficiente gestione delle urgenze: i bonifici possono essere avviati, firmati e inviati con marcatura istantanea, garantendo l’accredito al beneficiario entro due ore. Anche l’autorizzazione dei pagamenti coinvolge ora undici società in modo centralizzato e conforme alle policy di segregazione dei ruoli, con possibilità di firma da mobile.

L’introduzione di automatismi ha eliminato molte operazioni manuali e aumenta l’efficienza, incidendo anche sulla qualità del lavoro e sulla tempestività nelle relazioni con fornitori e partner, elemento fondamentale per la filiera energetica.

Centralizzazione, automazione e nuova cultura organizzativa

La digitalizzazione e la centralizzazione dei processi di Tesoreria hanno permesso di armonizzare le procedure tra tutte le controllate, portando a una gestione finanziaria uniforme, coordinata e perfettamente tracciabile. Il sistema incrementa la sicurezza delle transazioni e semplifica il monitoraggio, accrescendo la resilienza operativa del Gruppo Badano anche grazie all’abbandono di strumenti come Excel in favore di un’infrastruttura digitale evoluta.

Oltre agli aspetti strettamente tecnologici, è importante sottolineare la rilevanza del contributo umano: la collaborazione tra i team Badano e Piteco è stata decisiva per superare la resistenza al cambiamento e abbracciare una nuova mentalità, aperta all’innovazione e alla crescita continua.

Il futuro: ulteriori step di digitalizzazione

Il percorso di innovazione intrapreso non si ferma qui. Nei prossimi mesi il Gruppo mira a includere nella piattaforma anche altre tipologie di pagamento oggi escluse, come stipendi e modelli F24. Allo stesso tempo saranno digitalizzate e automatizzate operazioni ancora più complesse, come il factoring e la gestione delle fideiussioni, per ottimizzare il controllo sul capitale circolante e ridurre ulteriormente le attività manuali. Un ulteriore passo chiave sarà l’adozione della riconciliazione automatica dei movimenti, con l’obiettivo di velocizzare i processi e minimizzare gli errori umani.

Secondo Paolo Virenti, CEO di Piteco, “l’innovazione nei processi finanziari diventa davvero efficace quando incontra la visione, la volontà e la determinazione delle persone. Una tesoreria moderna è un abilitatore strategico che genera valore per l’impresa e per la comunità, migliorando la qualità dei servizi e rafforzando il legame con il territorio”.

Piteco: un partner d’eccellenza

Piteco, controllata Zucchetti, è oggi un punto di riferimento in Italia per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, con oltre 650 clienti tra gruppi nazionali e internazionali e sede principale a Milano. La collaborazione con Gruppo Badano conferma la leadership di Piteco nella digital innovation della finanza d’impresa, proponendo soluzioni evolute e flessibili al servizio dello sviluppo strategico delle aziende.