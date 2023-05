Innovazione

SproutWorld è la storia di un business di successo, con 55 milioni di matite vendute, dal 2013 a oggi, in 80 Paesi del mondo e un budget di 6,7 milioni di euro. Circa il 75% degli ordini proviene da colossi come Coca-Cola, Ikea, Toyota, Nestlè, Bank of America e DisneyWorld. Il resto proviene da Amazon e dal sito. Il principale mercato è l’Italia, seguita da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Usa. Uno degli ordini più sorprendenti è arrivato nel 2018 dall’ex first lady degli Stati Uniti, Michelle Obama, fan delle matite piantabili.