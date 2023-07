"Innovare per crescere ancora" I-Com: l’Italia può fare di più

di Maddalena De Franchis

Per compiere una vera transizione energetica è necessario investire nell’innovazione. Parte da questo semplice, eppure mai scontato, presupposto il rapporto annuale sull’innovazione energetica dell’Istituto per la competitività (I-Com), presieduto dall’economista Stefano da Empoli.

Lo studio, dal titolo ‘L’innovazione energetica bussola del cambiamento’, è stato presentato a Roma, alla Coffee house di Palazzo Colonna, nel corso di un convegno cui hanno preso parte più di 60 relatori, tra accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e di quello associativo. Il rapporto, giunto alla quindicesima edizione, è curato dal direttore dell’area sostenibilità di I-Com Antonio Sileo. "Italia indietro sui brevetti – dice I-Com – La neutralità climatica al 2050 potrà essere raggiunta solo se non si lascia indietro nessuno". L’evento di presentazione è stato realizzato in media partnership con le testate del gruppo Monrif (QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno): tra i moderatori delle tavole rotonde, susseguitesi nel corso della giornata, c’erano anche Giancarlo Ricci, vicedirettore responsabile delle testate online del gruppo; e Piero Fachin, condirettore di Quotidiano Nazionale, con delega per il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno. "L’innovazione è il motore trainante del progresso umano e dello sviluppo sociale, alimenta la crescita economica e può migliorare la qualità della vita delle persone. Mai come oggi, l’innovazione è chiamata a offrire soluzioni efficaci per contenere il nostro impatto sull’ambiente", ha sottolineato Sileo, tra i primi a prendere la parola per introdurre le novità più rilevanti contenute nel rapporto. "Per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica al 2050 occorrerà uno sforzo titanico, che però dovrà essere compiuto senza lasciare indietro nessuno". Lo studio elaborato da I-Com vuol essere un’istantanea dello stato di attuazione della transizione energetica, nel nostro Paese e non solo.

Al termine dei lavori, durante i quali sono emersi anche interessanti esempi di come gli enti locali stanno facendo fronte ai numerosi adempimenti richiesti dalla transizione energetica, le conclusioni sono state affidate a Stefano Besseghini, presidente Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), e ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri. Se Morelli si è soffermato sull’importanza del coordinamento tra pubblico e privato per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica e, più in generale, per l’ammodernamento del Paese; Besseghini ha sottolineato il valore dell’impegno corale, compiuto lo scorso autunno, per mettere in sicurezza gli stoccaggi energetici e consentire all’intero Paese di superare l’inverno senza particolari criticità.